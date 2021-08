Cali recupera a su capitán para juego crucial ante Petrolera

Deportivo Cali no atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay II-2021 y la continuidad de su técnico, Alfredo Arias, sigue siendo incierta, por lo que el partido de este domingo en Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera, podría dejar consecuencias, en caso no de lograr la victoria.



Por ello, recuperar a su lateral derecho titular y capitán, Juan Camilo Angulo, es una buena noticia en medio de lo que está planificando el timonel charrúa para ese encuentro en el puerto petrolero. Si logra su recuperación plena, no hay duda que volverá a ese sector para que no haya necesidad de improvisar más al volante Andrés Balanta.

Angulo presentó un esguince y trauma de tobillo izquierdo, por lo que debió esperar 15 días para sumarse a trabajos con balón y unirse al plantel, que luego de empatar 2-2 con Millonarios hizo revertir la decisión de Arias de abandonar la institución.



Angulo no solo aporta su experiencia en marca, sino que constantemente va a al ataque y arma sociedades como Jhon Vásquez y Harold Preciado.



Sin embargo, ese respaldo verbal de los jugadores tendrá que hacerse efectivo en el Estadio Daniel Villa Zapata, donde está claro que una eventual derrota verdiblanca volvería a producir tensión en el banquillo.



Otra duda que tiene el entrenador ‘azucarero’ es si mantiene a Michael Ortega o se la juega desde el pitazo inicial por Teófilo Gutiérrez, quien en el duelo ante los albiazules dejó buena impresión en los minutos en los que actuó en el segundo tiempo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces