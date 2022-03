‘Celebraron como si hubieran ganado un título con el empate’: Acevedo

Luego de la convocatoria del uruguayo Guillermo De Amores a la selección de su país para los juegos de las Eliminatorias de la Conmebol, Humberto Acevedo volvió a recibir la oportunidad para ser el arquero titular del Cali contra Nacional, en el compromiso que terminó 3-3.



El canterano azucarero analizó lo que sucedió en el juego.

“Estamos con una sensación fea, porque en el primer tiempo salimos y le pasamos por encima a ese equipo, jugamos buen fútbol y al principio del segundo tiempo tuvimos una jugada que pegó en el palo de Teo; a veces uno no entiende las cosas que suceden, la verdad todos estamos dolidos, no hay explicación. Ahora llegué al camerino y no sabía por lo que estaba pasando, pero no queda más que seguir trabajando e ir para adelante y seguramente el partido que viene contra Cortuluá ganarlo, porque no queda nada más que ganar”.



Resaltó el tema emocional, que siempre tiene peso en este deporte: “el fútbol es de emociones, verlo desde arriba es muy fácil, obviamente se dirá que el equipo ganaba 3-0 jugando extraordinario, es más, la gente estaba cantando el ole a los 40 minutos, era un fútbol esplendido pero en realidad hay cosas que no se sabe por qué ocurren, nosotros no queríamos empatar y en el entretiempo lo que planeábamos era hacerles 4 o 5 goles, esa es la realidad. La verdad hay cosas que no tienen explicación y es lo que veo desde atrás; en un momento en las emociones ese equipo se nos vino arriba, tratamos, tuvimos el penal para irnos 4 a 2, para que ellos también bajaran la emoción pero son situaciones de juego, Nacional es un equipo grande y si le das opciones te liquida y eso fue lo que nos pasó”.



Referenció que deben seguir trabajando para encontrar los resultados: “nos queda es seguir trabajando, darle para adelante porque explicaciones no podemos ver de este partido, era un Cali extraordinario y creo que es el mejor partido que habíamos hecho en mucho meses, era un equipazo con buen movimiento y juego, pero las emociones en el futbol son primordiales y eso fue en los últimos 15 minutos lo que nos afectó. Ese equipo con ganas y con nada se nos fue encima, pitaron unos penales que en realidad no quiero hablar de ello, pero no queda más que seguir trabajando”.



Al final les habló a los hinchas y dio un mensaje de que todo no se hizo tan mal: “a todos nos duele, a veces el hincha piensa que a nosotros los jugadores no nos duele, llevo 14 años aquí en el club y decirme que no duele es incoherente. Te hablo como hincha, canterano y jugador, no tengo que mentirle a una cámara o micrófono y lo que sí puedo decir, es que nos duele más de los que ustedes se imaginan, nosotros nacimos para jugar este juego y no me gusta perder o empatar. ¿Ustedes vieron como celebró Nacional hoy? El equipo que dicen es el más grande de país, dos Copas Libertadores, y celebraron como si hubieran ganado un título con el empate, entonces tan mal no hicimos las cosas, hay que ver las dos partes de la película. Cuando vi a los jugadores de Nacional, que dicen que el equipo más laureado del país y toda esta cuestión, celebrando el empate como si fuese un título, ahí me di cuenta de que hicimos un partido extraordinario”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15