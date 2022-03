Giovanni Moreno: talento, motivación y goles al servicio de Nacional

Atlético Nacional sigue prendido en la parte alta de la Liga I-2022, luego de sumar cuatro de los últimos seis puntos contra Jaguares en el Atanasio y como visitante, en Palmaseca frente al Deportivo Cali. Giovanni Moreno sigue siendo clave en el equipo entrando como recambio, aportando goles, asistencias y motivación a sus compañeros.

“Uno como jugador siempre tiene la sensación de ganar, el estado de ánimo cambió cuando les pudimos marcar y a pesar de estar por debajo del marcador, el equipo siguió compitiendo, siguió luchando, intentando y es muy difícil remontar un marcador así, salir de esa situación y este equipo demostró que puede hacer mucho más”, remarcó el segoviano en conferencia de prensa.



Además, “es muy fácil hablar con el resultado, es muy difícil porque afuera tienes es impotencia de no poder ayudar y cuando se puede entrar a jugar, trato de contagiar a todos los compañeros de buscar hacer las cosas bien, de animarlos, porque es un golpe anímico muy fuerte recibir tantos goles en tan poco tiempo. Entré con esa idea de animarlos y jugar hasta el final. Después el resultado, pudo ser diferente, pudimos perderlo con el penalti del Cali y ese esfuerzo se hubiese perdido, lo importante fue que se compitió hasta el final”.



En lo personal, ‘Gio’ indicó que “lo había dicho días atrás que estaba buscando estar en un buen nivel para competir, ayudarle a los compañeros. Por estar rápidamente en competencia, me aceleré, ellos me decían que debía estar con ellos, me pedían, ya me veían que estaba listo, me creí ese momento, pero a la hora de competir es otra cosa. La idea es seguir mejorando, entrar para aportar, estoy muy contento con este grupo, espero seguir de la mejor manera y alimentar ese sueño de ser campeones que para eso es que vine a Nacional”.



Pensando en lo que viene para los verdolagas, Moreno expresó que “la verdad tenemos un gran equipo, cuando llegué quería adaptarme lo más rápido posible y como se lo decía a los muchachos, pienso que hasta el equipo suplente puede jugar, pero como dicen por ahí, solo pueden jugar once”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8