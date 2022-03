Partidazo entre Once Caldas y Tolima: Ayron y Plata, figurones

En la fecha 12 de la Liga BetPlay 2022-I, Once Caldas y Deportes Tolima protagonizaron un partidazo. Anderson Plata puso en ventaja a la visita con un doblete, pero Ayron del Valle respondió en los segundos 45 minutos de la misma manera. Apasionante igualdad a dos.

Para sorpresa de muchos, el cuadro pijao fue único dueño del encuentro en la primera parte. Al minuto 9 avisó Anderson Plata con una contra por sector derecho en la que eludió a su marcador y asistió bien a Juan Fernando Caicedo, pero este definió terriblemente mal. Remate sumamente desviado.



Al 19' se invirtieron los roles. Caicedo la inició por izquierda y soltó un buen derechazo que atajó Gerardo Ortíz. Plata capturó el rebote, enganchó hacia dentro para dejar en el suelo al rival y definió. Golazo para la apertura del marcador en Palogrande.



El Once no reaccionó sino hasta la media hora. Nicolás Giraldo probó suerte con un remate lejano de media distancia que tenía sello de gol, pero William Cuesta salvó con las uñas. Volada espectacular.



Y al 34', Plata repitió. Juan David Ríos inició la contra con un buen balón profundo para que Juan Camilo Angulo ganara la raya de sector derecho, el lateral tiró el pase atrás y Anderson, casi que atropellando la bola, decretó el segundo en su cuenta personal.



Seis minutos después, los dueños de casa pudieron descontar, pero la falta de suerte jugó en contra. Juan David Pérez recortó hacia dentro en el área, con todo el panorama remató al primer palo de Cuesta, pero el capitán José Moya llegó justo para evitar el tanto. Y al 44' respondió Tolima con un remate con rosca de Andrés Felipe Ibargüen que se estrelló en el vertical.

La segunda parte inició con alegría para el Blanco Blanco. Marlon Piedrahita tiró una pared al borde del área y habilitó a Ayron del Valle por derecha. Cuando todos esperaban un centro, el ex-Millonarios remató a puerta y en esta ocasión Cuesta, que se había jugado antes, no pudo hacer oposición.



El estadio se encendió y los jugadores empezaron a presionar en búsqueda del empate. Ahora bien, un sudor frío recorrió la espaldas de los aficionados al minuto 54, cuando desde el VAR llamaron al juez Andrés Rojas para que revisara una posible roja en contra del Once.



Resulta que tras un empujón de Plata, Piedrahita cayó al césped. Al ver que el atacante pijao se le vino encima, el lateral derecho estiró su pierna y lo terminó golpeando con los taches en los testículos. Tras varios minutos de revisión, el árbitro decidió tan solo amonestar a Piedrahita. Decisión sumamente discutida.



Cuatro minutos después, el mismo Marlon por poco logra la igualdad con un sablazo de media distancia que Cuesta evacuó.



Las emociones llegaron nuevamente al 53. Ayron intentó un pase atrás en un ataque, pero la bola pegó en un defensor del Tolima y terminó asistiendo a Marcelino Carreazo, que picó al vacío y fue derribado por Cuesta. Mender García remató de primera el rebote y anotó. De inmediato el juez de línea anuló la acción por fuera de lugar.



Desde el VAR revisaron la acción por varios minutos. Al final la decisión fue de cobrar la pena máxima. El mismo Del Valle se hizo cargo y le rompió el arco al golero rival. Bombazo a la mitad.



A cinco minutos del final llegó un torbellino del cuadro Manizaleño. Mender recibió dentro del área y abrió por izquierda para Ayron, que controló y remató con dificultad, pero el arquero rival encajonó.



Instantes después, el juvenil Nelson Giovanny Quiñones le propuso una pared a Del Valle, este le devolvió un bola perfecta y aunque el chico de 19 años definió bien, Cuesta hizo un cierre monumental. El Palogrande estaba hecho una caldera.



Finalmente la igualdad no se movió. Entretenido empate a dos entre Once Caldas y Deportes Tolima.