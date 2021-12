‘Hay más amargura que satisfacción’: Dudamel tras el empate del Cali

Deportivo Cali obtuvo un importante empate 2-2 este miércoles en Barranquilla por la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021, y quedó como líder solitario tras con 4 puntos.



El técnico Rafael Dudamel explicó la actuación de su equipo en rueda de prensa y reconoció la capacidad del elenco tiburón, aunque aceptó que le quedó amargura por no quedarse con los tres puntos.



Sobre lo que fue la labor de su sector defensivo, explicó que “la idea principalmente era ponerlos a cada uno (Jhon Vásquez y Kevin Velasco) en su posición natural, he destacado la madurez y el comportamiento táctico de Harold (Preciado) en todo momento, en su pasar por el fútbol chino en un 4-3-3 lo hacía por izquierda, en Colombia estamos acostumbrados a verlo más como 9 que por banda, alternando a los jugadores en los diferentes partidos para encontrar a la mayor cantidad posible con la mayor frescura era la idea, Kevin (Velasco) en el partido anterior contra Pereira fue una alternativa y estaba con frescura, Jhon había jugado gran parte del partido. Sabíamos que debíamos ir a buscar a los ‘stoppers’ en esa línea de tres para no dejarles lanzar o pasar con tanta tranquilidad. Luego sus carrileros o laterales volantes se convertían en extremos y chocaban con nuestros laterales, entonces cómo no sacar a nuestros volantes a presionar arriba y que pudiésemos ganar allí”.



Añadió que “nuestro trabajo en el primer tiempo fue muy correcto, nos faltó más intensidad la pelota, rotarla más rápido, porque encontrábamos los espacios con el balón, durante el juego, pero tardamos mucho en el siguiente pase, pero los controlamos el 0-0, el segundo tiempo fue mucho más abierto, pero se nos fue por muy poco”.



En cuanto al resultado conseguido sostuvo que “cuando uno tiene el marcador a favor y se va faltando tan poco, las sensaciones son más de amargura que de satisfacción, pero rescatamos y valoramos el trabajo del equipo, ya que llevarse un punto de Barranquilla es importantísimo, sobre todo después de haber ganado de local, seguimos de líderes de nuestro grupo pasadas dos fechas, pero haber ido por encima del resultado y que se te haya escapado con un penal nos deja la amargura, pero no tengo nada para reprocharme ni reprochar a los muchachos porque han sido ordenados e intensos. Hicimos un partido digno de finales en una plaza hermosa, con una cancha espectacular contra uno de los mejores equipos del torneo, lo hemos hecho con mucha autoridad”.



Finalmente, de la estrategia utilizada respondió que “si mi planteamiento hubiese sido defensivo esos no hubiesen sido los hombres elegidos, después hay que revisar el partido, reconocer en qué pudimos ser mejores para sacar provecho de estos futbolistas, nos faltó ser más dinámicos en la rotación de la pelota en el primer tiempo, no la sosteníamos mucho, pero éramos ordenados y no sufríamos. Lo que buscamos corregir en la segunda mitad fue aprovechar los espacios para acercarnos al área, sobre todo en el 4-2, el segundo tiempo tuvimos más movilidad. Algo que hecho también es reconocer la capacidad del rival, ser un equipo corto era la idea, pero el equipo rival con su trabajo te hace retroceder”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces