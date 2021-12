Declaraciones hacen eco en el FPC: 'tenemos como pasarles por encima'

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, dialogó con el programa radial El Corrillo de Mao sobre el paso a la final de la Liga Betplay 2021-II. El directivo confía en el trabajo de Rafael Dudamel y sus dirigidos, por lo que se ve alzando la copa el próximo 22 de diciembre.



Este jueves conocerá a su rival: ¿Deportes Tolima o Millonarios? Mientras eso pasa, Caicedo lanzó un par de frases que han hecho eco en las últimas horas. Mientras unos lo critican y lo señalan por hablar con "triunfalismo", otros lo aplauden por hacerlo con "seguridad y confianza". Lo cierto es que el Presidente está convencido en que ganarán la final, sea cual sea el rival.

"En el fútbol puede pasar todo y puede que llegue Millonarios. Digamos que quede Deportes Tolima, es un equipo que este año no nos ha pasado en ningún momento por encima y no es más que nosotros, estoy seguro que somos más que ellos", dijo Caicedo asegurando que en Cali "tenemos como pasarles por encima al Tolima".



El directivo dijo que deben ver al rival con respeto y reconoció que Tolima, que llega con la primera opción pues es líder del grupo B y un punto frente al Alianza Petrolera en Ibagué lo instala en la final, es un equipo fuerte y ordenado. "Es tácticamente ordenado, más físico, peligroso de pelota quieta, con transiciones rápidas, físicamente fuerte y no deja jugar a la pelota. Va a ser un rival difícil. Va a ser una final interesante si nos toca con ellos, pero sabemos que somos fuertes".



Justamente, estas declaraciones han sido reprochadas especialmente por los hinchas azucareros, quienes prefieren evitar hablar en ese tono y más si se trata del siempre complicado Tolima, que llega a defender el título. En redes le han cobrado a Caicedo sus palabras previo a la final.



Por otro lado, el directivo de los verdes dijo en el Corrillo de Mao que ahora solo están pensando en jugar la final y después ya se centrarán en la continuidad de algunos hombres de la plantilla, esto teniendo en cuenta que la afición pide a gritos la permanencia de Teófilo Gutiérrez. "Yo hablé con ellos les dije que debemos estar enfocados en el título, ellos son conscientes de lo que nos estamos jugando, les pedí calma".