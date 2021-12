Fracaso de Nacional, lujos de Jarlan, DT imberbe: ¡les da sin lástima!

Atlético Nacional juega este miércoles, contra Junior en Barranquilla, su último partido del año, sin opciones ya de ser finalista y siendo la gran decepción de todos los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2021.

Y si alguien ha sido especialmente crítico con esta campaña, en la que el verde llegó como candidato al título y fue uno de los primeros en quedar fuera de competencia, es León Darío Muñoz, excampeón con el verde y sin tapujos para señalar a quienes considera responsables.



"Es algo muy deplorable para Nacional. Por la inversión que se hizo, los jugadores que se trajeron, es un fracaso rotundo este semestre", le dijo a Gol Caracol.



Para él, los famosos 42 puntos de la primera ronda no deberían ser como para perder la cabeza: "el torneo colombiano, está hecho de mitad de equipos buenos, que invierten, y otros que no lo hacen; a esos son los que le gana Nacional y le gana uno o dos partidos a los otros equipos y queda primero. ¿Qué quería mostrar Nacional estando primero? Nada, eso no te da garantía de nada. En las finales enfrentó a equipos del mismo nivel y no se mantuvo".



Y entonces fue, uno por uno, con sus críticas: "Al ritmo que juega Jarlan Barrera no se puede jugar al fútbol, él cree que a ese ritmo va a ganar algo; Nacional no va a ganar nada nunca jugando así, los rivales no lo dejarán pasar", empezó diciendo.



¿El técnico Alejandro Restrepo? "Debe volver a las inferiores, que obtenga más experiencia; sino estuvo a la altura de un cuadrangular, ¿Qué se espera en una Copa Libertadores o en una Copa Sudamericana?", añadió.



Hasta para el desencuentro de Aldair Quintana con los aficionados tuvo comentarios: "La hinchada de Nacional no se puede tocar, debe respetarse, ellos siempre están ahí. Me parece que es una falta de respeto lo que él dijo, es absurdo, es increíble que hablen de esto cuando deben enfocarse en mejorar su rendimiento, fue algo nefasto", dijo.