¿Y Millonarios? Razón por la que Santiago Mosquera llegó al Cali

Para el campeón del fútbol colombiano viene un primer semestre de muchos retos, en el cual tendrá el inicio de la Liga BetPlay I-2022 este domingo contra Jaguares en Montería, la Superliga en febrero y a inicios de abril la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Es por ello que el Deportivo Cali trabaja intensamente para la puesta física de sus jugadores e ir generando de nuevo esa memoria futbolística que le permitió tejer la décima estrella, pero ahora con las nuevas caras que han llegado al elenco ‘azucarero’.



Uno de ellos el vallecaucano Harold Santiago Mosquera, quien luego de su debut en Millonarios y su paso por el FC Dallas (USA) y CF Pachuca (MEX) regresa a Colombia para afrontar nuevos retos con el equipo verdiblanco.

En entrevista con uno de los medios radiales de la ciudad, ‘Deportes Sin Tapujos’, el extremo derecho nacido en Buenaventura habló del por qué eligió al Cali para este 2022: “Era importante venir por los proyectos deportivos, porqué quería estar en mi casa con mi familia, no es un sueño, es algo lindo que lo quería hacer como se lo manifesté a mi representante, quería venir al Cali y gracias a dios se dio la oportunidad de estar aquí. Al final había varias opciones y yo quería al Cali por el proyecto deportivo, porque era el actual campeón, iba a jugar Libertadores e iba a estar en casa con mi familia. Obviamente iba a venir con la ilusión de marcar diferencia, hacer las cosas bien y era el equipo ideal para el que quería jugar”.



También habló de cómo se han sentido con el grupo desde su llegada en las primeras secciones en los entrenamientos y que ya ha había tenido la oportunidad de trabajar con Rafael Dudamel: “Contento, me encuentro con un grupo muy humilde, a Dudamel ya tenía la oportunidad de haberlo conocido antes, pero ahora a nivel profesional y feliz de estar ahí, de estar con ellos, de ver esa humildad, de seguir ganando, estoy muy motivado trabajando duro para estar a punto en lo que ya viene de la Liga…Estuve con él en la Sarmiento Lora y fue un ‘profe’ que con el poco tiempo que tuve me brindó mucho apoyo, mucho amor en ese proceso inicial”.



Con su último equipo, el CF Pachuca de México, fue una temporada de mucho aprendizaje y con retos desde lo físico pese a las pocas oportunidad en la titular y teniendo minutos en las partes complementarias: “Vengo con mucha más experiencia en un fútbol muy competitivo, por ahí por tema físico en lo personal no fue una temporada grandísima, pero creo que mejoré en muchos aspectos, físicamente entonces estamos para eso, ya mucha gente sabe de mis condiciones, esperemos estar a la altura con mucho trabajo. Vengo con mucha humildad y muchas ganas de hacer las cosas bien, muchos deseos de que las cosas salgan bien y esperemos con la ayuda de Dios el hincha pueda estar tranquilo y contento de que uno siempre va a tratar de dar lo mejor. En la última temporada no tuve ningún problema físico, ningún problema muscular y eso fue lo más importante, fue con lo que yo me quedé, por eso hoy en día estoy bien y es un gran momento para volver a lucir aquí en Colombia y en el Deportivo Cali”.



Este domingo a las 6:10 de la tarde, Deportivo Cali comenzará a defender el título en Liga ante Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay, y Harold Santiago se siente preparado para jugar con el elenco ‘azucarero’: “Estoy trabajando los más duro posible, de igual manera ya hice fútbol con el equipo, mostré mis condiciones, la forma de juego mía se acomoda a lo que el profe quiere, esperemos con la ayuda de Dios estar ahí, estoy trabajando para prepararme bien, pero igual el profe es el que toma la determinación, sea cual sea la decisión que tome, estaré para respaldarlo a él y a todo el equipo internamente… Sí, por mi fuera, juego ya mismo”.



También fue interrogado por la posición y función que ha ocupado en esas prácticas de fútbol: “Por ahí he tenido la oportunidad de hablar con el profe, vengo jugando por la zona izquierda hace muchos años, lo que dice el profe es que hay tanta competencia, tantos partidos seguidos y la idea es siempre tener recambio. En cualquiera de las posiciones uno poder dar la mano, sea yo, Preciado (Harold), Ángelo (Rodríguez), Vásquez (Jhon), ‘Teo’ (Teófilo), el profe dice que tengo que estar a disposición, puedo jugar por derecha, por izquierda, por el medio y la idea es estar bien físicamente para quedar a disposición de lo que el profe requiera en los partidos, sea cual sea el rival”.



Habló también de su aprendizaje en el fútbol norteamericano en el FC Dallas de los Estado Unidos y luego su paso por México: “Mi paso por la MLS (Major League Soccer) fue bueno de mucho aprendizaje, de mucho trabajo bueno todo eso es experiencia, por ahí como te digo me aburro en la MLS por el tema de lesiones



que no podía recuperarme, voy a Pachuca con la primera opción por recuperarme bien para estar bien físicamente, así que nada ahora pienso que estoy bien físicamente espero poder disfrutarlo mucho y poder hacer las cosas bien aquí en el Deportivo Cali”.



Por último, respondió sobre su regreso al fútbol colombiano y de poder hacer una gran temporada con el Cali en Liga y Copa Libertadores, si sueña con la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia: “La ilusión siempre está, incluso yo pienso que yo dejé la vara muy alta cuanto estuve acá en Millonarios, soné para selección. Ahora es un nuevo comienzo, con mucha más experiencia, esperemos con la ayuda de Dios, a base de trabajo y humildad uno pueda ganarse primero un campo acá en el Cali, poder tener la regularidad y ya veremos después con los objetivos individuales y grupales poder llegar a una selección, es importante estar ahí y hacer las cosas bien para que lo llamen a uno en algún momento”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali