Restrepo se sinceró respecto a la plantilla de Nacional para el 2022

Atlético Nacional llega a esta Liga como uno de los candidatos al título, por historia, por nómina y por el proceso que acumula Alejandro Restrepo al frente del equipo. El antioqueño de 39 años tuvo su primer semestre al mando del equipo donde conquistó la Copa Colombia y aunque el remate del torneo no fue el mejor, el estratega confía que para este 2022, los objetivos puedan ser logrados en su totalidad.

"Encaramos con la misma seriedad, con mucha capacidad, no solo lo adquirido en la temporada anterior. Me siento más líder con más capacidades para demostrar mi trabajo, que nuestra afición se sienta orgullosa del funcionamiento y de los triunfos. Hemos conformado una buena plantilla para lograr los objetivos que tenemos. Este mercado de fichajes ha sido importante, cada vez es más difícil, pero estamos muy contentos con lo que el equipo ha realizado a lo largo de la pretemporada, buscando comenzar con un triunfo", destacó Restrepo.



Sobre el aprendizaje del último campeonato y cómo no caer en los mismos errores que los dejaron al margen de la pelea por la Liga, el estratega comentó que "indudablemente, sentimos que una de las cosas más difíciles es formar una idea de juego. Durante la pretemporada, hemos querido establecer variantes, darles información, contenido y reforzar donde fuimos frágiles. Hay que ser puntuales y desenvolverse en diferentes escenarios".



En cuanto a ese conocimiento del fútbol formativo como pieza para un mejor desempeño del plantel profesional, Restrepo detalló que "conocemos el fútbol formativo, no nos sorprende la capacidad de nuestros jóvenes, estamos muy contentos con lo que nos han dado. Muchos están para dar el paso al fútbol profesional, otros llegaron de convenios y nos han dado una mano en la pretemporada".



Aunque restan dos días para ese primer partido de Liga contra Cortuluá, el técnico ya tiene una idea clara del equipo, con un plantel que esté en buena forma física para conseguir el triunfo. Sobre las novedades, Restrepo explicó que "con el departamento médico, nos reunimos y vamos a conversar como está el grupo. Hay varios jugadores que fueron afectados por temas médicos, lesiones y estamos terminando de ultimar detalles para definir la convocatoria. Pero esperaremos tener un plantel competitivo".



Sin embargo, anticipó que, por ejemplo, Giovanni Moreno va a esperar un tiempo para verlo en cancha. "No hemos tenido dificultad en cuanto a los registros de jugadores. Giovanni Moreno llevaba dos meses y medio sin competir y está buscando retomar esa forma física, queremos que esté bien rodeado y pueda sentirse a tono y a tope para competir. Los jugadores que van a actuar, deben estar en el momento justo para competir".

Otra de las novedades de Nacional para este 2022 fue la llegada de Carlos ‘Piscis’ Restrepo como asistente técnico, sobre el rol que irá a desempeñar en su cuerpo técnico, Restrepo explicó que "con Piscis Restrepo ya trabajé en la Federación Colombiana de Fútbol. Cuenta con 35 años de experiencia, es un gran conocedor de jóvenes. Es una persona abierta, que viene a aportar, a aprender y a encontrar los objetivos propuestos".



Alejandro habló también sobre la pretemporada que hizo el equipo, donde jugó dos partidos amistosos con tiempos cortos de juego. "El tiempo ha sido muy corto, tuvimos apenas tres semanas de pretemporada. Hubo mucho desgaste, hay acciones en el fútbol, como las



repeticiones y los recorridos a alta intensidad, en donde partidos de 90 minutos los expone en riesgo de lesiones. Por eso decidimos juegos cortos. Hacer un viaje de pretemporada es perder mucho tiempo. Tomamos la decisión de estar acá, jugar dos amistosos y tener más sesiones de entrenamiento".



Otro de los temas que tocó el técnico fue sobre el mercado de pases del equipo y en general del campeonato. "Ha sido un mercado de pases muy movido, muy rápido. Con los que llegaron, habíamos hablado desde el año anterior, los que lleguen van a sumar, estamos contentos con el trabajo de grupo. Estamos bien y felices. Las llegadas y salidas de jugadores fueron para darle un equilibrio a la plantilla. Con nóminas tan extensas, hacen que no haya muchas oportunidades. Con la llegada de Álvaro Angulo y 'Gio' el equipo quedó con mucha capacidad y nos sentimos tranquilos".



También se refirió a los zagueros, especialmente los más jóvenes y los laterales, especialmente por derecha, donde no hay tanto recambio. "Sentimos que Juan David Cabal terminó muy bien el año, está compitiendo en esa posición, se ve más sólido y es un joven que viene bien. Cristian Castro se destacó el año pasado, compite bien, confiamos en esos valores y sumamos hombres polifuncionales. Vamos por buen camino. En los laterales nos encontramos bien, por derecha, Yerson Candelo nos aporta muchísimo, Hayen Palacios puede tener más continuidad y en izquierda nos sentimos bien cubiertos".



Finalmente, analizó lo que podrían ser los probables rivales en la Copa Libertadores 2022, donde el equipo arrancará desde la segunda fase previa. "Hemos tenido la posibilidad de analizar a algunos rivales de Copa Libertadores, las ligas apenas están comenzando, tenemos la ventaja de ver a Olimpia y César Vallejo compitiendo en fase previa. Antes de jugar la Copa tendremos ocho partidos de Liga, hay que competir muy bien".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8