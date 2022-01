¡Sorpresa! Se habría definido el futuro deportivo de Yaser Asprilla

Bombazo en el inicio del campeonato colombiano. Yaser Asprilla, el joven del momento por su llamado a Selección Colombia, tendría definido su futuro para el primer semestre del 2022.

La periodista Estefanía Gómez informó durante la transmisión del América vs Envigado que el atacante de 18 años se encontraba en un palco del Pascual Guerrero por una situación particular.



En medio de los rumores que lo ubicaban en el Deportivo Cali por su participación en Copa Libertadores, Estefanía informó que Yaser continuará jugando en Envigado en decisión conjunta con el Watford.



A pesar de que Yaser necesita de minutos internacionales para poder actuar en la Premier League, su llamado a Selección Colombia habría sido clave a la hora de asegurar su permanencia en el equipo naranja. Y es que con el hecho de tener minutos en alguno de los dos juegos de Eliminatorias (Perú, Argentina), habrá cumplido con el requisito de la Premier.



Incluso el mismo Rafael Dudamel, entrenador azucarero, aseguró horas previas en rueda de prensa que en sus planes no estaba el joven futbolista debido a que en su posición tenía ya a Teófilo Gutiérrez, Michael Ortega y Daniel Luna. Por los lados del Tolima, el otro club que aseguró fase de grupos en Copa, no hubo acercamiento, según información de Julián Capera.



Ahora bien, Asprilla no solo llegó al Pascual para ver el encuentro de su equipo. No. También aprovechó para ver al club de sus amores, América de Cali. Detalle que fue furor en redes sociales.