¿Exagera? Celebración de Ancelotti por agónica clasificación en Copa

Tras la agónica victoria de su equipo, Carlo Ancelotti se mostró sumamente feliz en rueda de prensa.



El entrenador del Real Madrid afirmó este jueves que el partido ante el Elche (1-2), que ha valido la clasificación de su equipo para los cuartos de final de la Copa del Rey, es el que más alegría le ha dado ganar de toda la temporada.

El técnico italiano tuvo palabras de elogio para Hazard e Isco, autores de los goles, de los que comentó que “ellos han ganado el partido y hay que destacarlos”.



“Puede ser que ellos merezcan jugar más, pero el pasado es pasado y hay que mirar hacia adelante. Sé que puedo contar con ellos y con una plantilla que tiene de todo, un carácter extraordinario y que lucha contra la adversidad y nunca se rinde”, dijo. Ancelotti destacó el partido de Marcelo y aseguró que el jugador brasileño le aseguró que tocó el balón en la acción en la que fue expulsado.



El técnico italiano no se mostró sorprendido por la resistencia del Elche, ya que confesó que había preparado a sus jugadores “para un partido largo”.



“Ellos estaban en un buen momento y había que ser listos y estar preparados para todo. Sabía que los cambios le podían dar un impulso al equipo como así ha sido”, argumentó el preparador, quien reconoció que el Real Madrid “no ha jugado un partido espectacular”.



A pesar de lo anterior, no dudó en afirmar que se trata del partido que “más felicidad me da de la temporada”. Sorpresiva declaración, más allá del hombre menos que tuvo en el cierre del encuentro.



El italiano, por último, calificó de “sin sentido” el calendario de la competición, ya que no podrá contar con varios de sus jugadores en la próxima ronda al estar citados por las selecciones americanas.