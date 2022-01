¡Inicia la Liga BetPlay 2022-I! Tabla de posiciones y resultados

La espera terminó. Desde el jueves hasta el domingo se estará disputando la primera jornada de la Liga BetPlay 2022-I. A continuación encontrará los resultados y la tabla de posiciones.

Águilas Doradas 1-1 Bucaramanga

América 1-0 Envigado



21 de enero



Independiente Santa Fe vs La Equidad

Deportivo Pasto vs Millonarios FC



22 de enero



Cortuluá FC vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Unión Magdalena

Junior FC vs Patriotas FC



23 de enero



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Jaguares FC vs Deportivo Cali

Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Tabla de posiciones

1. América de Cali - 3 puntos (+1)

2. Bucaramanga - 1 punto (0)

3. Águilas Doradas - 1 punto (0)

Alianza Petrolera

Atlético Nacional

Cortuluá

Deportes Tolima

Deportivo Cali

Deportivo Pasto

Deportivo Pereira

Equidad

Independiente Medellín

Independiente Santa Fe

Jaguares

Junior de Barranquilla

Millonarios

Once Caldas

Patriotas

Unión Magdalena

​20. Envigado - 0 puntos (-1)