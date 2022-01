Santa Fe presenta a Morelo y compañía en El Campín: recibe a Equidad

Este viernes inicia el año deportivo para los equipos capitalinos. En el primer duelo del día, Independiente Santa Fe, con Wilson Morelo a la cabeza, recibe en el Estadio El Campín a La Equidad de Alexis García.



El duelo está programado para las 6 p.m. y será transmitido tanto por las dos señales de Win Sports.

En medio de una complicada relación directiva-hinchas por el manejo administrativo del club, el León saltará al máximo escenario capitalino con u proyecto que recién comienza.



Primer que nada, Martín Cardetti se estrena en la primera división colombiana, recordando que el argentino se hizo cargo del equipo tras su buen paso por Bototá en el Torneo de la B.



Así mismo, varias de las incorporaciones para este año entraron en convocatoria. Sin lugar a dudas, Wilson Morelo será quien encienda las palmas y el júbilo en El Campín. El goleador regresó tras su paso por Argentina y es el llamado a liderar la nómina.



También aparecen nombres nuevos como Matías Mier, Wilfrido De La Rosa, José Silva, Jerson Malagón, Yéiler Góez, Harold Rivera y Ezequiel Aguirre.

Estos son los 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨 por el DT Martín Cardetti 🇮🇩 para la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏 de la Liga BetPlay 2022-1.



¡VAMOS LEÓN 🦁! pic.twitter.com/U2reTnx4Zt — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 21, 2022

En cuanto a La Equidad, empieza una temporada en la que no solo tendrá torneos locales sino también Copa Sudamericana, razón por la que Alexis García debe encontrar rápido su once titular y las variantes precisas cuando necesite rotar.



Aunque la plantilla no cuenta ya con Daniel Mantilla ni Jhon García, entre los refuerzos para esta temporada destacan en ataque Ronaldo Dinolis y Pablo Sabbag.



El más reciente duelo entre Santa Fe y Equidad se dio el 6 de agosto en El Campín justamente. Aquel día ganó la visita por 0-2, anotaciones de Diego Valdés (una de las bajas para este año) y Pablo Lima.



De los últimos cinco encuentros por Liga, el cardenal ganó tres, perdió uno y empató otro más. Balance más que positivo.





Alineación probable



Santa Fe: Leandro Castellanos; Dairon Mosquera, José Ortíz, Alejandro Gutiérrez, Edwin Herrera; Carlos Sánchez, Juan Sebastián Pedroza, Jhon Velásquez, Matías Mier, Matías Mier; Wilfrido De La Rosa (Jorge Ramos) y Wilson Morelo.

Entrenador: Martín Cardetti.