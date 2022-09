Mayer Candelo se despachó: 'no me voy a ir, podrán seguir pagando'

Deportivo Cali dejó ir un nuevo triunfo en condición de local, al empatar a un gol contra el Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio del Cali en Palmaseca. Luego de finalizar el compromiso, el técnico Mayer Candelo, respondió nuevamente el interrogante sobre si está condicionado en el equipo y dejó claro que alguien le está haciendo daño al equipo.





“A mí nunca me han condicionado a nada, estoy aquí tranquilo, porque de parte de los directivos he tenido el apoyo, a pesar de que aquí se han manejado cosas diferentes que no son normales. Que muchos no quieran aceptar que yo sea es diferente, a que esté condicionado de estar en el equipo”.



Sobre el tema, añadió: “si hubiera querido uno estar en este equipo, porque uno es hincha, ama esto y no se esperaba que gente pagara o que hiciera locuras, porque no aceptaban que fuera yo. Pero gústeles o no, hasta hoy soy el técnico de Cali todavía. Nadie me ha hablado de estar condicionado”.



Referenció que esa situación afecta a la seguridad del equipo: “la inseguridad nos ha ganado más que el talento que tienen ellos. Es entendible que me quieran cobrar un muerto ajeno, por lo que han hecho, que dije anteriormente. Le pagan a la gente para que me crucifiquen, pero la realidad no es de hoy, son ocho meses y llevo dos de los ocho; donde el equipo viene psicológicamente golpeado, por mucho que se trabaja, que se hace”.



No se va a rendir y quiere salir de esta complicada situación: “vivir esta presión no es fácil, más en el Cali donde nuestros hinchas o yo como hincha que soy también, somos difíciles, que nunca nos ha gustado nada, así ganemos. Se hace difícil siempre la estadía en un equipo como el Cali, pero a esto hay que seguirle dando el pecho a la situación, no me voy a rendir nunca. Los que quieran que me vaya, no me voy a ir. Podrán seguir pagando, haciendo locuras, pero aquí estaré y al final venceremos a los que está haciendo daño”



De las sustituciones del segundo tiempo, dijo que: “queríamos que siguiera lo que hicimos al principio, que era jugar, poder presionar arriba. Afortunadamente hoy



Luna hizo un gran partido y me tocó sacarlo por su rendimiento en la parte física, donde se agotó por su esfuerzo, al igual que Segura y Camargo. Pero la idea era tener la pelota y seguir buscando como hacerle daño a Bucaramanga”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15