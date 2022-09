Mafla: ‘somos nosotros los que podemos revertir esto, nadie más’

Deportivo Cali concluyó su preparación para enfrentar en la noche de este domingo, al Atlético Bucaramanga por la fecha 11 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor, en su estadio en Palmaseca. Sobre el compromiso, el lateral izquierdo Christian Mafla, referenció lo que representa enfrentar a este rival.

“Sabemos que Bucaramanga es un buen equipo con grandes jugadores, tienen al goleador de la liga pasada, Dayro. Además, Sherman y Gustavo son sus referentes en ataque, jugadores de experiencia y creo que será importante no darles espacio, no dejar a Sherman jugar, sino siempre tenerlo ahí encima, para no ofrecerle ese panorama que quiere”.



Vienen trabajando para no seguir cometiendo errores: “día a día venimos trabajando y a mi forma de ver, en los últimos partidos hemos mejorado y por ahí se nos han ido en desatenciones de jugadas, pero vamos trabajando, sabiendo que debemos dar más seguridad y solidez al equipo, esperando el domingo poder tener un triunfo”.



Comprende la compleja situación por la que pasan: “sabemos que estamos en un momento difícil y eso golpea bastante, pero a la interna sabemos que somos nosotros los que podemos revertir esto, nadie más. Somos los que jugamos, tomamos decisiones dentro del terreno. A la interna estamos fuertes sabiendo la realidad de lo que pasa, pero con la mentalidad de que somos los que podemos revertir esto”.



Sobre si es la primera vez que pasa por un momento así, dijo que “es la primera vez que me toca estar una posición como esta, he tenido muchos momentos de adversidad en el fútbol, no hay ningún equipo que haya estado siempre en la cúspide; lo importante es no perder la cabeza, ni dejar de trabajar en lo que queremos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15