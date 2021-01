Las fortalezas y debilidades del Cali en su empate frente a Envigado

Deportivo Cali igualó 1-1 con Envigado este miércoles por la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2021, con la repetición de dos factores que echaron por la borda la buena campaña que adelantaba en la temporada pasada: Su falta de definición y los errores defensivos.

Esos han sido los dolores de cabeza para el técnico Alfredo Arias, que ahora se enfrenta también a la rebeldía del volante argentino Agustín Palavecino, quien en su afán de irse a River Plate le pidió no tenerlo en cuenta para el partido.



Aquí están los aspectos, que para FUTBOLRED, derivaron en el mal resultado para el cuadro verdiblanco:



Mejor el primero que el segundo tiempo: Cali fue superior a Envigado, tuvo mayor posesión de balón ante un rival que solo se preocupó por defender, pero en el complemento se vino a menos y permitió que los naranjas recuperaran la pelota y tuvieran aproximaciones de riesgo hacia la zona de Guillermo De Amores.



Arquero clave para el sacar el punto: En las tres primeras jornadas se ha visto el buen aporte del uruguayo Guillermo De Amores en el pórtico, cuando el rival lo ha atacado se ha convertido en figura y este viernes lo volvió a ser cuando Yeison Guzmán lo encaró en la última jugada del partido en un contragolpe y el uruguayo evitó el tanto de la victoria naranja. Por ahora su contratación es un éxito.



La ausencia de Palavecino: Alfredo Arias trabajó durante los primeros cuatro días de la semana con Agustín Palavecino y a 24 horas del partido le dijo que no lo convocara, lo cual le hizo cambiar el libreto al técnico uruguayo sobre la marcha.



Aunque Andrés Arroyo y Kevin Velasco trataron de suplir esa ausencia, lo cierto es que el equipo no fue consistente en su juego y terminó presa de las ganas de un Envigado que con poco se llevó un punto importante de Palmaseca.



Lo cierto es que el entrenador charrúa tendrá que idearse un modelo de juego sin el argentino, que está desesperado por irse a River Plate, así la propuesta económica del club bonaerense no satisfaga el pedido del elenco verdiblanco, por lo que ya los hinchas lo tildan de desagradecido con un equipo que lo dio a conocer.



La mala suerte de Menosse: El empate visitante sobrevino en una acción infortunada para el uruguayo Hernán Menosse, quien metió el balón en su propio arco luego de un centro de Alejandro Toledo, cuando Juan Camilo Angulo ya estaba debajo de los tres palos. Faltó comunicación y visión en esa jugada entre los dos.



Nada que mejora en definición: Sin tener la cantidad de opciones de gol que generó en Pereira, esta vez el Cali creó al menos cuatro llegadas claras al pórtico envigadeño, pero solo entró el tiro libre de Jorge Arias. Las otras, lamentablemente, fueron desperdiciadas por Ángelo Rodríguez (26 PT, 45 PT y 47 ST) y otra por Carlos Robles (27 ST, en golpe de cabeza).



Aunque en varias ocasiones se le ha querido consultar a Alfredo Arias de la posibilidad de sumar a Sergio ‘Checho’ Angulo a su cuerpo técnico para que trabaje con los hombres que van al ataque, sabiendo que es el entrenador del equipo Sub 19 del Cali, no ha sido posible hacer el contacto en las ruedas de prensa. Sería una buena alternativa en medio de tanto despilfarro. Sugerencia que bien podría tener en cuenta el Comité Ejecutivo que preside Marco Caicedo.



Esa misma falencia, sumada a los errores defensivos, llevaron al equipo a eliminaciones dolorosas en Liga y Copa Suramericana. Hay tiempo de enmendar, y como dirían las abuelas, ‘guerra avisada no mata soldado’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces