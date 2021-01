Nacional con obligación de ganar: recibe un combativo Pereira por Liga

Atlético Nacional recibe este sábado a Deportivo Pereira desde las 6:05 de la tarde, por la tercera fecha en la Liga I-2021. Los verdolagas buscarán su segunda victoria en el campeonato cuando enfrenten al conjunto ‘matecaña’ agobiado por el promedio del descenso. Los dirigidos por Alexandre Guimarães contarán con el argentino Emmanuel Olivera, quien fue citado por primera vez desde su llegada al club.

"Los resultados no han salido como hemos querido. De partido a partido, hemos hecho algunas cosas para corregir, hemos fallado en despistes en pelota quieta y son situaciones que se pueden corregir. Hemos ido incorporando con los jugadores que llegaron y no es fácil", comentó Alexandre Guimarães quien ha venido ensayando variantes en la nómina para encontrar ese equipo que sea confiable.



Con 18 jugadores, el técnico brasileño presentó varias novedades con respecto al equipo que perdió frente a La Equidad en Zipaquirá. Entre las novedades, la ya mencionada de Emmanuel Olivera, quien se puso a punto físicamente para afrontar el campeonato. "Hubo una intención de llevarlo en el partido anterior (Emanuel Olivera), pero con estos días, se ha cuadrado en el grupo y fue citado para este partido”, explicó el ex estratega de América.



Por otro lado, el juvenil Tomás Ángel recibió su segundo llamado, lo están llevando de a poco para que pronto pueda debutar en cancha. "Tomás (Ángel) ha estado entrenando muy bien, quizás en los próximos partidos pueda ser convocado. Ha hecho una buena pretemporada y hay que llevarlo adecuadamente para que pueda debutar", destacó Guimarães. Además, en cuanto a las ausencias, tanto Nicolás Hernández como Brayan Córdoba no están citados, no se sabe si fue por decisión técnica, lesión o porque alguno de ellos fue quien dio positivo por covid-19.



Yerson Candelo está enfocado en marcar diferencia y ser un estandarte en el esquema de este Nacional modelo 2021. "Hasta ahora estamos terminando de asentar las ideas del profesor Guimarães y en la necesidad de buscar la solidez defensiva, nos hemos replegado un poco más, pero buscamos el equilibrio necesario para lograr la contundencia. Vamos por buen camino. La efectividad la tenemos que revisar tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, logrando esto conseguiremos las victorias que necesitamos", remarcó el vallecaucano.



Además, "Nacional es un equipo muy grande, en la interna y en lo global somos conscientes que debemos ganarles a todos los equipos. En Colombia el fútbol es muy parejo, no hay favoritos y todos los partidos los trabajamos de la misma manera".



Sobre el rival, Guimarães comentó que "en el último entrenamiento hicimos una sesión táctica, parando el equipo para encarar el próximo partido. Sabemos que Pereira es un equipo muy ordenado, confiamos estar lúcidos, sin presiones para que los jugadores tomen las decisiones adecuadas en la cancha".



Datos entre Nacional y Pereira



Atlético Nacional y Deportivo Pereira se han enfrentado por Liga en 196 oportunidades. Los verdolagas ganaron 80, frente a 51 de los ‘aurirojos’ y 65 empates completan la estadística. En cuanto a goles marcados, 318 fueron para los antioqueños contra 246 de los risaraldenses.



Atlético Nacional acumula siete duelos consecutivos invicto contra Deportivo Pereira en Primera División (tres victorias y cuatro empates); la última victoria de Deportivo Pereira fue en 2008 (0-1). Los verdolagas vencieron 2-0 a Santa Fe en su último partido en el Atanasio y buscará ganar dos juegos seguidos en casa por primera vez desde 2019 (excluido el partido frente a Cúcuta, en el que ganó los puntos sin jugar).



Deportivo Pereira ganó solo dos de sus últimos 15 partidos de Liga (5E 8D), y ninguno de los últimos cuatro (dos empates y dos derrotas).



Hayen Palacios, de Atlético Nacional, ha realizado siete quites y tres intercepciones en la Liga I-2021; solo un futbolista suma más entre estos dos rubros (11, Jhojan Valencia, de Deportivo Cali: ocho intercepciones y tres quites). Brayan Castrillón, de Deportivo Pereira, es el futbolista que ha sufrido más faltas (8) en la Liga I-2021.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Hayen Palacios, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Jefferson Duque. DT.: Alexandre Guimarães.





