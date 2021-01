Otra vez falló en la definición: Cali empató 1-1 con Envigado en Liga

Deportivo Cali volvió a pecar en la definición, especialmente en el primer tiempo, y con un flojo segundo periodo, sumado un autogol de Hernán Menosse, empató 1-1 este viernes en la tercera fecha del certamen a Envigado, por la Liga BetPlay I-2021, en el estadio de Palmaseca.

Ante la negativa de Agustín Palavecino de estar en la convocatoria, el técnico Alfredo Arias implementó dos variantes nominales: Andrés Arroyo y Kevin Velasco en sustitución del volante argentino y Marco Pérez, ya que desde el fin de semana tenía pensada la aparición de Carlos Robles por Andrés Balanta.



Juan Camilo Suárez debió entrar por el paraguayo Francisco Báez, que se lesionó a los 6 minutos. Cali recostó su ataque siempre por derecha, tocando en corto y descargando hacia Jhon Vásquez, aunque chocó con una defensa bien plantada, que trataba de multiplicarse para respaldar a su lateral izquierdo, Cristian Blanco.



Resultó complicado para el cuadro local romper el cerco naranja, que optó por resguardarse y evitar que le hicieran daño las acostumbradas asociaciones del cuadro local. A diferencia de la temporada pasada, la generación de juego desde la línea de contención no es tan fluida y no se puede desconocer que la ausencia de Palavecino también hizo mella, pero el plantel tendrá que acostumbrarse a jugar sin él.



A los 17 minutos, Jorge Arias puso en ventaja al cuadro ‘azucarero’ al cobrar de forma magistral un tiro libre por encima de la barrera, al ángulo superior izquierdo, originado por una falta de Jáder Maza a Juan Camilo Angulo. Una fórmula que se había trabajado en Pance dio resultado y con un protagonista distinto a la del lateral diestro.



Luego, una salida rápida de Angulo por su zona y el centro al área dio posibilidad a Ángelo Rodríguez, pero el sanandresano no cabeceó bien, a los 26 minutos.



Cambiando de sector, Andrés Arroyo remató al arco, pero el balón pegó en el horizontal, salvándose Envigado, sobre los 36.



Ángelo sigue sin serenidad para definir. Se quitó la marca envigadeña al enganchar en el área, pero lamentablemente no tuvo potencia en el último remate de zurda a los 45 y luego estalló un derechazo en el poste ídem, con el arquero rival vencido.



Apenas en el amanecer del segundo tiempo, sorprendió Envigado con un remate del argentino Alejandro Toledo que pasó silbando el horizontal.



Pero llegó el gol de la igualdad. Toledo eludió al arquero De Amores entrando al área, metió el centro y el uruguayo Hernán Menosse clavó el esférico en su propia portería, a los 12 minutos.



Carlos Robles tuvo una opción clara frente al arco, pero su cabezazo se fue desviado, a los 27.



En el tiempo de adición, Yeison Guzmán llevó susto en un contragolpe y con un remate potente, pero afortunadamente apareció el arquero Guillermo De Amores para evitar la derrota ‘azucarera’.



Al final, Cali pecó en el funcionamiento colectivo, volvió a evidenciar sus problemas para anotar y dejó que el elenco antioqueño hiciera su trabajo para llevarse un punto de Palmaseca.



En la cuarta jornada del todos contra todos, el conjunto vallecaucano visitará el martes 2 de febrero (6:00 p.m.) al Boyacá Chicó, mientras que Envigado recibirá ese mismo día (4:00 p.m.) a Jaguares.

Síntesis:



Cali 1-1 Envigado



Deportivo Cali: Guillermo De Amores (8); Juan Camilo Angulo (6), Hernán Menosse (5), Jorge Arias (6); Darwin Andrade (6); Jhojan Valencia (6), Carlos Robles (6), Andrés Arroyo (5), Kevin Velasco (6), Jhon Vásquez (5); Ángelo Rodríguez (5).



Cambios: Marco Pérez (5) por Ángelo Rodríguez (20 ST), Michell Ramos (5) por Andrés Arroyo (20 ST), Daniel Luna (6) por Darwin Andrade (38 ST),



D.T.: Alfredo Arias.



Envigado: Santiago Londoño (5); Dennis Mena (5), Francisco Báez (SC), Santiago Noreña (5), Cristian Blanco (4); Jairo Palomino (6), Iván Rojas (6), Juan Manuel Zapata (6), Jáder Maza (5), Yeison Guzmán (5); Alejandro Toledo (7).



Cambios: Juan Camilo Suárez (5) por Francisco Báez (8 PT), Yílmar Celedón (5) por Cristian Blanco (1 ST); Michael Gómez (5) por Alejandro Toledo (23 ST), Santiago Muñoz (5) por Rojas (33 ST), Édison López (5) por Jáder Maza (33 ST).



DT.: José Arastey.



Goles: 1-0: Jorge Arias (17 PT, de tiro libre). 1-1: Hernán Menosse (12 ST, autogol).



Amonestados: Hernán Menosse (21 ST), Michell Ramos (31 ST) por Cali. Jáder Maza (16 PT), Yílmar Celedón (7 ST), Santiago Noreña (16 ST), Alejandro Toledo (18 ST) por Envigado.



Expulsados: No hubo



Partido: Aceptable.



Figura: Guillermo De Amores (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Luis Matorel (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces