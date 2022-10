Sergio Angulo: ‘el verse últimos en la tabla pesa en el tema mental’

Deportivo Cali perdió de visitante 1-0 contra Junior de Barranquilla, por la fecha 15 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Tras finalizar el compromiso, el técnico (E), Sergio ‘El Checho’ Angulo, dio su parte sobre lo que le dejó el equipo.

“El grupo ha desarrollado la estrategia que teníamos para enfrentar a un gran rival, creo que lo neutralizamos, no nos generó ningún riesgo. Por ahí una pelota quieta que peinan en el primer palo y aparece ‘Cariaco’ para tratar de meterla. Después el Cali en el primer tiempo, creo que mereció un gol”.



Explicó cuál fue la intención en el ingreso de Yony González: “lo de Yony era tapar a Walmer y tratar de salir rápido en la contra. Creo que la fase importante la hizo en defensa, pero después nos faltó tener un poco más la pelota, para aprovechar los espacios que empezó a dar”.



Reveló la intención del equipo: “lo que veníamos a buscar, lo teníamos, que era uno de los dos resultados de sumar. Se planificó bien, Junior no nos generó, nosotros tuvimos una ocasión en el primer tiempo y el segundo con Ángelo Rodríguez con la pierna zurda, pero se fue por fuera. Vamos a seguir trabajando, la situación de los muchachos no es fácil, el verse últimos en la tabla pesa en el tema mental, pero acá fueron berracos”.



Fue interrogado sobre los tiempos de adición que dio el árbitro, a lo que respondió que “pienso que el primer tiempo solo dio dos minutos y el juego se detuvo más tiempo por Viera y Mera. En el segundo dio cinco y me pareció exagerado lo que adicionó desde mi óptica. No me voy satisfecho por la adicción que dio el árbitro”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15