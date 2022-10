Comesaña, enfurecido por críticas: ‘no es un circo, es un club serio’

Junior logró un importante triunfo contra Deportivo Cali, sobre la última acción del duelo, para mantenerse con opciones de clasificar a cuadrangulares. Muchas críticas se han hecho al planteamiento de Comesaña, de no tener en cuenta a ciertos jugadores.



El entrenador fue cuestionado en la rueda de prensa, ante la afirmación de dejar algunos jugadores en el banquillo, sin darle rodaje a algunos. Ante esto, Comesaña respondió fuertemente, con el argumento de tener a los líderes como los principales responsables para remontar la mala racha de Junior.



Complicaciones de Junior: contra Cali, más allá de una situación adversa que pasa allá. Hay algunos argumentos como que tienen nuevo entrenador, deben mostrase y estar. ‘Checho’ planteó un juego cauteloso, no nos buscaron en zona dos. Siempre tuvieron un bloque compacto, con extremos de ida y vuelta con los laterales nuestros. Teo hacía doble punta con Ángelo. Obligaba a cerrar y disputar la mitad de la cancha, con los zagueros que son fuertes.



Tuvimos jugadas importantes, sin peso en finalización. No me preocupa, no estamos en condiciones de salir a arrasar a nadie, los vamos metiendo con un bloque agresivo y que recupere. A final del partido, terminan jugando en campo contrario. Nos generaron una acción peligrosa, tienen buenos jugadores. Hicimos méritos para ganar el partido.



Críticas por el planteamiento y dura respuesta ante pregunta de ‘morirse con la nevera llena’: yo no sé qué quiere decir con la nevera llena, no lo sé. Cuáles cambios, no es de hacerlos todos. Yo los hago cuando creo que lo que pondré me dará lo que necesitamos. Tenemos un equipo con mil dificultades. Hay que informarse bien. Ayer Hinestroza se lastimó, nos da muchas alternativas como lateral y extremo.



Tiene experiencia y es un toro. No está Uribe, Bacca no empezó porque tocaba cuidarlo. Albornoz y Pajoy lesionados, Homer igual. El tema no es quien entra, es quien sale, en un partido como estos.



En el tema de Deossa me da pena con el muchacho, todo mundo habla, pero nadie dice cuáles son los argumentos para que sea titular con Junior ¿cuáles son sus antecedentes? Esto no es un circo, es un equipo en serio. Estamos en una situación difícil, la deben afrontar los mayores, no los jóvenes.



Ya le tocará a él. Lo llamaron a la Selección ojalá le vaya bien. Lo conozco como jugador del Huila, lo vi algunos partidos. Estamos pidiendo a un hombre que va a entrar y le damos la batuta de arreglar todo, no. Esto lo arreglan los mayores que estén en condiciones de jugar, es mi posición. Ojalá fuéramos ganando por dos goles para meterlo y que juegue tranquilo.



Charla con Teófilo Gutiérrez: Teo es de la casa, nos dio muchas alegrías. Conmigo nunca tuvo problemas, siempre lo arreglamos. Le estaré agradecido de lo que hizo, le digo que juegue y no se meta con nada, pero el temperamento de él es así. Incluso cuando levantaron una paleta de cambio, vi el 29, le grité ‘salí’ se molestó. Luego le dije que no me había dado cuenta, pensé que salía.