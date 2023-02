Dawson: ‘Hay cosas que obviamente las tenemos que mejorar’

Deportivo Cali realizó su debut en la liga colombiana el pasado fin de semana, empatando de local sin goles contra el Once Caldas por la fecha 3. Uno de los jugadores que hizo su debut con la casaca azucarera en un partido oficial, es el arquero uruguayo Kevin Dawson, quien habló para el programa ‘Zona Libre de Humo’ sobre este primer partido de la temporada.

“Este fue el primer partido oficial del año, con algunos amistosos y fútbol informal. Si bien, mi persona como Kevin Riascos somos nuevos en lo que respecta en la línea defensiva, nos estamos conociendo, cada día que pasa, cada jornada de trabajo que hacemos nos vamos acoplando a esto, de intercambiar ideas y lo mejor para cada una de las posiciones”.



Recalcó que deben corregir ciertos aspectos: “hay cosas que obviamente las tenemos que mejorar, también son cosas que pueden pasar, hay que achicar el margen de error. Creo que fueron dos tiempos distintos defensivamente, el primer tiempo creo que fue mejor a lo que fue el segundo tiempo, donde por ahí en los últimos minutos quisimos ir en búsqueda de ganar el partido y por ahí, en alguna situación puntual pudimos quedar un poco mal parados”.



Reveló que ha comenzado a ver el fútbol colombiano: “estoy empezando a mirarlos cuando puedo, el otro día miré un rato el partido de Atlético Nacional, que justo podía verlo un ratito los últimos minutos. El de América también lo vi un rato y después ya está el internet, donde puedes ver el resumen de los partidos. Es una realidad que me tengo que ir interiorizando con la liga colombiana y sobre todas las cosas, los rivales de turno que tengamos por delante”.



Sobre el próximo rival que será Nacional, dijo que “de hablar de fortalezas y debilidades, no te puedo decir mucho, porque por lo poco que vi no puedo hacer un diagnóstico. A medida que vaya transcurriendo la semana nos vamos metiendo en el partido, obviamente a uno le pasar la información, detalles y resúmenes, y ahí uno puede prepararse para el rival que tenga enfrente”.



Dio muy buenas referencias del trabajo con Jorge Luis Pinto: “muy bien, si bien ya tenía referencia de la manera de trabajar del profe y cómo es como persona, se ha sorprendido muy bien para bien. Desde lo humano es una persona increíble, que siempre está pendiente de cómo está el jugador, de que no nos falte nada, que tengamos las condiciones adecuadas para trabajar y a la hora de los trabajos de cancha, un entrenador que está en todos los detalles, que no quede nada al azar y es muy bueno tener a un entrenador de la trayectoria de él”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15