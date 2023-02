¿Junior sumará otro refuerzo en Liga? Ex figura de Santa Fe se asoma

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que mejor se reforzó para la Liga BetPlay 2023 y con su máxima estrella Juan Fernando Quintero, esperan ser protagonistas, aunque aún el diez no ha pesado y el equipo dirigido por Arturo Reyes ha mostrado falencias en ataque.



Por ello, en busca de mejorar la efectividad en la parte delantera, directivos del tiburón buscarán en el mercado otra opción para suplir esas necesidades y una de ellas al parecer es la del exjugador de Santa Fe, Andrey Estupiñán.



De momento, la actualidad del delantero Andrey Estupiñán sigue siendo una incógnita y se ha convertido en una verdadera novela en el último periodo de fichajes del fútbol colombiano, pues después de salir de Independiente Santa Fe, el jugador no ha encontrado un equipo para jugar la temporada 2023 y pese de querer ir al exterior, su destino no es claro.



Después de no llegar a un acuerdo con Santa Fe tras exigir un contrato en el que buscaba irse al exterior en caso de llegarle una oferta formal, Estupiñán no ha logrado concretar nada para seguir su carrera futbolística y pese haber tenido cerca la opción de Juárez de México, la negociación finalmente se cayó. De igual manera, sonó para Bucaramanga, pero no avanzó la conversación.





Ahora, de acuerdo a información del periodista Felipe Sierra, Andrey Estupiñán tendría un principio de acuerdo con Junior de Barranquilla y avanzan las negociaciones para concretar su llegada para esta temporada.



🚨 #Junior tiene un principio de acuerdo con Andrey Estupiñán (28). El extremo que es agente libre tras haber finalizado su contrato con #SantaFe negocia los pormenores de su posible vinculación 🔴⚪️🔵



👀 Como cuenta @JuanSalvadorB, el panorama es muy positivo para acordar todo pic.twitter.com/65QNRXZYyj — Pipe Sierra (@PSierraR) February 8, 2023

Por ahora no hay nada definido ni oficializado por el club y jugador, pero la posibilidad del Junior se abrió y puede que Estupiñán tenga finalmente equipo para seguir jugando en Colombia.