Detalles del fallido fichaje de Jackson Martínez en DIM: salario y más

Para la tristeza del hincha de Independiente Medellín, la novela de Jackson Martínez no tuvo un final feliz. El ídolo que volvió para vestirse de rojo y que sorprendió en la pretemporada, mantuvo la ilusión hasta última hora, pero todo se derrumbó cuando las cifras no encajaron.



En charla con FUTBOLRED, el representante de Jackson, Gustavo Gallo, reveló detalles de la fallida negociación. Desmintió el supuesto pedido de 150 millones de pesos como salario y ahondó en su condición física. Eso no es todo, Gallo también mencionó que hay otra opción en un grande de Liga Betplay.



El 'tire y afloje' por el salario



El reconocido agente de jugadores negó categóricamente que Jackson Martínez haya intentado fichar con Medellín por 150 millones de pesos o más, como se ha especulado. “Haga de cuenta que Jackson pedía 12 y Medellín 4, Jackson bajó a 8 y Medellín solo subió un poquitico”, dijo sobre el ‘tire y afloje’ entre las partes.



Pero, si no eran 150 millones ¿cuál fue la cifra que Jackson pidió al DIM? Gallo mencionó que todas las cifras que circularon se basaron en “chismes de la calle” y aseguró que el 50% de los jugadores del poderoso ganan más que eso.



“Es increíble, sacaron cifras de 300 millones, que si pidió 150 y eso es mentira. No sé de dónde sacan esa información, son datos tomados de los chismes de la calle. La cifra real está muy por debajo de 150. Él llego hasta 80 y de ahí se bajó. Yo le aseguro que más del 50% de los jugadores del Medellín ganan más de ese salario, no es inalcanzable”.



Según el agente, Jackson pidió lo necesario para sostenerse. “Él económicamente está bien, pero el anhelo era ese, jugar en Medellín. Él no puede dejar a su empresa en Portugal y traerse a su familia. Con lo que él pidió es para sostener esos movimientos, no es porque venga a enriquecerse como dice la gente. Él me dijo, no puedo pagar por jugar”.



Le queda otra posibilidad en Colombia



El representante de Jackson le contó a FUTBOLRED que el chocoano viajaría en la noche del martes a Portugal, donde reside junto a su familia, sin embargo, lo convenció de quedarse por una nueva opción en la Liga Betplay.



“Yo lo hice quedar. Él viajaba en la noche a Portugal y me hablaron de una posibilidad, si no se da se va el viernes. Es una opción acá, aunque él antes de venir tuvo una opción en Turquía, Arabia y Catar. Estaba loco por volver a ver la familia, pero lo frené dos días más”.



Sin dar nombres, Gallo reveló que se trata de “un equipo de los grandes, de los importantes de acá”, aunque dejó claro que no será un tema fácil porque la mayoría de equipos tienen hasta tres delanteros.



“Jackson es un jugador muy competitivo, que estuvo figurando en Champions, jugó Mundial (…) Uno debe buscar esos equipos que económicamente pueden hacer el esfuerzo, que no es mucho porque yo veo ese salario muy normal, por lo menos el 50% de los clubes en Colombia”, agregó.



Condición física de 'Chachachá'



En un reciente comunicado, DIM advierte que pese a los “inconvenientes físicos” por los que pausó su carrera en 2020, Jackson trabajó dos semanas con el equipo y “recibió el aval deportivo y médico” para quedarse. Sin embargo, la caída del fichaje se da porque no hubo acuerdo económico.



“Es imposible decir que esté totalmente superado, pero cuando él jugó la última temporada con Portimonense, hizo 9 goles y fue una de las figuras en el fútbol portugués. Él me dijo que estaba mucho mejor”, y sobre la pretemporada en DIM recalcó que “los dejaba asustados en el entrenamiento por la manera que se entrenaba. Una vez después de un amistoso los demás jugadores se fueron para un asado y él se quedó haciendo alargues, de portería a portería. Uno lesionado no hace eso”.



Gustavo Gallo aseguró que la situación por la que pasó Jackson en Medellín lo tiene apenado. “Yo le insistí que viniera, que los hinchas me hablaban. Le decía me imagino ese estadio lleno, usted haciendo goles. Me da pena haber insistido tanto. A quién no le va a dar pena que Medellín trate a un ídolo de esa manera, queda uno muy aburrido”.



El mensaje al DIM y sus hinchas



El representante del chocoano y muchos otros futbolistas en Colombia, se refirió a la manera en la que Jackson tomó la noticia. “Es una persona muy equilibrada y sí se sintió algo desilusionado pero no porque no lo contrataran sino porque siente que no le pudo dar esa satisfacción a los hinchas. La energía que le transmitían todos lo tenían muy feliz. Decía que había un plantel competitivo y estaba animado. Medellín ya sacó el comunicado y lo descartó”.



Su mensaje a la hincha del DIM fue contundente. Quiere que dejen de hablar mal del ídolo que pidió lo justo e incluso menos, según sus palabras.



“Deben saber que Jackson tuvo todo el interés y puso todo de su parte para quedarse. Están haciendo malos comentarios basados en que él pidió 150 millones y es increíble que crean en comentarios callejeros. Lo atacan que porque pidió mucho y que vino a llevarse más plata. Eso es lo que me tiene decepcionado, ese tipo de comentarios sobre una persona tan noble y buena como Jackson Martínez”.