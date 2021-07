¿A una firma? Deportivo Cali avanza para repatriar a estelar canterano

Sigue el hermetismo en el Deportivo Cali, mientras sus directivos ultiman detalles para llegar a un acuerdo con el delantero Harold Preciado en cuanto a sus aspiraciones económicas y cómo resolver con dos patrocinadores la forma de subsidiar su salario.





La situación no ha sido sencilla, ya que a pesar de que el jugador está dispuesto a rebajarlo en su porcentaje importante, de todas formas, comparado con lo que percibía en China, es demasiado alto para el medio colombiano.



Sin embargo, las partes no han dejado de dialogar y hay una señal que indica que en cualquier momento podrían llegar a feliz término y el atacante, goleador y campeón con el equipo en 2015, pueda volver a vestirse de verde.



Preciado estuvo en la cancha del estadio de Palmaseca en una sesión de video, que se presentaría en las redes sociales de la institución en el momento de que todo quede en regla, lo que podría darse esta misma semana. La clave de todo es que el atacante tumaqueño de 27 años tiene la intención de quedarse en la ciudad, apoyado por su familia.



También se ha dicho que el acto podría coincidir con la presentación del proveedor de la nueva indumentaria, la multinacional francesa le coq sportif, proyectado para la próxima semana.



De allí que no deja de especularse con la salida de Marco Pérez, relacionándolo con Santa Fe o Tolima como probables destinos.



De otro lado, Cali acordó el préstamo del defensor central Eduard Caicedo al Deportes Tolima a un año con opción de compra, mientras que devolvió al central canterano José Caldera tras estar prestado en Fortaleza, de segunda división.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces