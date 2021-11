Cali fue el de la propuesta ofensiva, pero Matorel metió mano

La imagen se repite una y otra vez, y nadie se explica cómo Luis Matorel omitió la tarjeta roja para Teófilo Gutiérrez, a pesar de que fue a ver la acción en el VAR.



Esa, sin duda, fue la jugada más polémica de una serie de desaciertos del colegiado cartagenero en el partido en que Deportivo Cali superó 1-0 al Quindío en Palmaseca.



La única explicación podría estar en que se dejó presionar por la presión de la hinchada ‘azucarera’ que estaba en ese sector para tomar una decisión equivocada, que puede costarle bastante en el remate del campeonato hacia futuras designaciones.



Hoy, la realidad es que el elenco verdiblanco tiene 30 puntos, es cuarto y con su diferencia de gol de +7 acaricia el ingreso a los cuadrangulares, incluso con la posibilidad de terminar como cabeza de serie.



Para FUTBOLRED, así fue el desempeño del local en Palmaseca:





Cometió demasiadas faltas y recibió tarjetas: Muy temprano en el primer tiempo Andrés Colorado y Jhojan Valencia recibieron amonestaciones y a los 18 minutos ya perdía a Hernán Menosse por un codazo a Olmes García.



Este factor debe ser revisado por Rafael Dudamel, ya que en partidos más equilibrados y con rivales de mayor jerarquía podría resultar perjudicial. Lo que pasa es que Quindío no tuvo con qué aprovechar la superioridad numérica o jugadores para inducir a los amonestados a una segunda tarjeta.



Le faltó generación en la mitad: Cali trató de entrar por el centro y pocas veces abrió las alas, facilitándole el trabajo al sector defensivo visitante. En ese bosque de piernas salió perdedor y fue solo en el segundo tiempo que encontró una nueva forma de abrir el cerrojo ‘acuyabro’.



‘Teo’, perdonado de la roja, anotó el gol del triunfo: Rafael Dudamel dijo en la rueda de prensa que el árbitro Luis Matorel no incidió en el resultado y que controló el juego, pero Teófilo le pegó un frentazo a Yani Quintero, sin balón, y pese a ir al VAR, regresó para solo mostrarle la amarilla. Y 38 minutos después el barranquillero marcó el gol de la victoria ‘azucarera’.



Ángelo tuvo nota alta por su sacrificio arriba: El delantero sanandresano fue el que más luchó ante los defensas quindianos y una jugada suya terminó en el tanto del triunfo, cuando dribló en doble maniobra a Jesús Figueroa y centró el balón para la aparición de Teófilo con su pierna zurda.



En otras acciones intentó, pero no pudo aumentar la cuenta. Sin embargo, fue reconocido como el mejor jugador de la cancha.



Las variantes le salieron a Dudamel: Con la expulsión de Menosse, el central José Caldera reemplazó a Harold Preciado, y luego Jhon Vásquez lo hizo por el juvenil debutante como lateral derecho Juan David González, lo mismo que Andrés Balanta por Johan Valencia a los 28, quien tenía amarilla. Con estas inyecciones el cuadro anfitrión supo controlar las pocas aproximaciones del Quindío y mejoró en su intención ofensiva.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces