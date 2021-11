Dudamel y el árbitro en Cali-Quindío: ¿mereció ser expulsado Teófilo?

Deportivo Cali le ganó 1-0 al Quindío en un partido polémico y lleno de tarjetas, en el que el árbitro cartagenero Luis Matorel salió mal librado al omitir una tarjeta roja a Teófilo Gutiérrez, quien posteriormente anotó el gol del triunfo verdiblanco.



Tras la fecha 18, el cuadro azucarero sumó 30 unidades y quedó muy cerca de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021. A falta de dos encuentros, un punto más podría darle el tiquete de forma anticipada. Mientras tanto, el elenco cuyabro quedó comprometido en la tabla del promedio, en dura lucha con Patriotas, que lo supera en 6 puntos.



El técnico Rafael Dudamel habló en rueda sobre la forma en que marcaron la diferencia en un compromiso tan apretado: “No era que lo imagináramos, lo sabíamos, porque es la característica de los jugadores de Deportes Quindío, de estar defensivamente bien agrupados, de salir muy rápido, y mucho más cuando ellos se encontraron con la superioridad numérica por la expulsión de Hernán (Menosse), de allí en adelante el esfuerzo físico-atlético para nosotros en la parte defensiva era mucho más cantado, pero el equipo respondió bien, con mucho temple en defensa y en la línea de volantes el ingreso de Andrés Balanta junto con Colorado por lo de Valencia con amarilla nos dio equilibrio, solidez y firmeza. La verdad que el equipo hoy tuvo una demostración de carácter fabulosa”.



Acerca de si Luis Matorel incidió en el resultado dijo que “no, en lo absoluto, creo que llevó muy bien el partido, en la expulsión de Hernán estuvo bien y si hubiese expulsado a ‘Teo’ también me hubiese parecido justo, creo que al principio estuvo tan emocional como los jugadores y en un momento que lo pude tener cerca lo invité a bajar un poco las revoluciones, a no estar en el toma y dame con los futbolistas, porque los estaba retando mucho, y eso también los sacaba a ellos de su tranquilidad. Me parece una actuación muy correcta y resolvió bien lo que se le presentó en el juego”.



También se refirió a la forma de replantear el partido tras la expulsión de Menosse: “La clave fue el entendimiento que tuvieron los futbolistas de lo que proponía el rival, que cambió de 5-4-1 a 4-2-3-1, nuevamente al 5-4-1 y el equipo tuvo una inteligencia táctica muy alta para resolver dentro de la cancha y hacer esa lectura. Nosotros arrancamos con un 4-4-1-1 y nos quedamos con un hombre menos muy temprano, pasamos a un 5-2-1-1 en defensa, esa inteligencia y versatilidad táctica de los futbolistas nos permitió a nosotros rápidamente controlar el partido, no permitimos en ningún momento que el rival tuviese la posibilidad de imponer su hombre de más, nos atrevimos, ellos respondieron bien, nuestros jugadores estuvieron en una noche fantástica y todo el mérito para ellos por el triunfo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces