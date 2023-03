Pinto: 'Lo siento por todo el mundo, hemos dado lo que más podemos'

Deportivo Cali empató con Atlético Bucaramanga en la fecha 8 de Liga Betplay I-2023, un partido que pudo resolverse en un penalti que terminó perdiendo Kevin Viveros. Los azucareros encajaron tres penaltis perdidos en lo corrido del campeonato. El técnico ya se preocupa.



Después del 1-1, el técnico Pinto acudió a la rueda de prensa con Daniel Mantilla y analizó el partido.

Análisis del partido: "Contentos no podemos estar, estamos golpeados. Nosotros también tenemos corazón y sentimiento, al menos yo y los jugadores, lo siento por todo el mundo, hemos dado lo que más podemos. Me gustaron los cambios pero fue difícil encontrar claridad (...) Fallamos en la definición, en el penalti y en cosas de esas, pero no en la entrega de los muchachos. De pronto, en la parada del partido y el ritmo, que sigo reclamando eso".



Tres penaltis perdidos en siete fechas: "La estrategia es entrenar y entrenar, coger perfección de definición, que la bola no pegue en el palo. Entrenamos penaltis para ver quiénes eran los elegidos y eran Viveros y Arroyo... estaba Viveros y definió, desafortunadamente golpeó mal o fue apresurado, en fin, seguiremos trabajando eso".



Lo que faltó en Deportivo Cali: "Pienso que al final no hubo desespero, todos los jugadores del mundo quieren poner ritmo y atacar, pero el rival también se defiende y se metió atrás, buscándonos contragolpear. Nosotros llegamos al área pero nos faltó un poquito de decidir mejor unas jugadas y concretar mejor las opciones".



Momento difícil y manejo que dará desde su experiencia: "Lo primero es tener tranquilidad y no perder la cabeza porque nos vamos a volver locos. Siento que hay buenas cosas en el grupo, actitud, disposición y cosas tácticas. Hay que perfeccionar, sí, hay que hacerlo contundente y que algunos jugadores levanten el nivel. Hay errores en defensa pero estamos bien, faltan alternativas de ataque".