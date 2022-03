'Nos toca buscar la Liga y ganarla': Hernán Darío Herrera

Con juego vistoso y jerarquía, Atlético Nacional se impuso por 2-0 sobre el DIM en el clásico antioqueño por la fecha 10 en la Liga I-2022. Al final del partido, Hernán Darío Herrera DT encargado habló sobre el andamiaje del equipo pesando en lo que viene por el torneo local.



"Nadie se ha hecho fuerte sin una batalla difícil, la hinchada nos apoyó tras una dolorosa eliminación. Este trabajo lo logramos demostrar con categoría y enteresa. Este fue el equipo que jugó el segundo tiempo contra Olimpia. Me dieron lo que yo sentía en Nacional, mostramos mucha clase contra un rival difícil como Medellín", remarcó el 'Arriero'.

Sobre lo que viene y la inclusión en este partido de los laterales Juan David Cabal y Hayen Palacios, Herrera indicó que "nos toca buscar la Liga y ganarla, aunque muchos crean que no tenemos con qué. Tenemos cinco jugadores por fuera y vamos a luchar por el título, Nacional no está muerto. Cuando llegó Juan David Cabal a Nacional me tocó a mí y lo usaba como lateral izquierdo. Hoy tuvo un gran partido, demostró un gran nivel y eso me puso contento, a Hayen Palacios también lo tuve en las menores y sé lo que puede dar".



En cuanto al planteamiento del equipo, Herrera señaló que "este sistema de juego yo la hice en el Real Cartagena, con un volante central. Me gustan los jugadores ofensivos, tengo gente que sabe jugar y en la defensa se comportaron muy bien, demostraron jerarquía. Hay cosas para seguir afianzando".



Finalmente, el estratega remarcó que "hay que buscar el funcionamiento colectivo, dependemos de más de un solo jugador. Con este equipo tuve apenas cuatro sesiones de trabajo y las variantes fueron pocas. El trabajo fuerte fue en lo mental, tenía que recuperarlos".



