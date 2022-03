'Me voy dolido con la derrota, sabemos lo que perdimos': Comesaña

Deportivo Independiente Medellín cayó 2-0 a Atlético Nacional en la fecha 10 de la Liga I-2022. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña habló sobre el andamiaje del equipo en este encuentro.



"El juego tuvo momentos. Ellos anotaron en cuatro minutos y luego la expulsión fue difícil levantarnos. Me voy dolido con la derrota, sabemos lo que perdimos.No había necesidad de hacer cambios para este partido. Trabajamos algunos detalles pensando en controlar un rival como Nacional. Fuimos haciéndolo, nos replegamos y salimos con la pelota. Con los goles y la expulsión fue complejo el panorama. Reconocemos la derrota, la aceptamos y hay que seguir trabajando", indicó Comesaña.



Además, "el tema anímico tenemos que evaluarlo porque no logramos reponernos con los goles. Yo vi al equipo golpeado más no caído, la expulsión de Pardo nos costó mucho. Pero me voy tranquilo, porque sé lo que pasó".



Pensando en lo que viene, el técnico uruguayo dijo que "nosotros no somos un equipo consolidado, en algunas cosas vamos mejorando y en otras nos faltan por mejorar. El primer gol creíamos que se fuera la pelota, en el segundo fue también de un error nuestro. La noche va a terminar tarde, vamos a cenar y la dormida será difícil. Mañana pensaremos en el juego de la Copa Sudamericana, no nos podemos quedar en esto".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8