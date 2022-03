Nacional se llevó el clásico, se mantiene en la parte alta de la tabla

Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre el DIM en una nueva edición del clásico antioqueño. Los verdolagas fueron contundentes y con goles de Juan David Cabal y Daniel Mantilla, marcaron diferencia sobre el poderoso. Nacional no ganaba un clásico antioqueño desde el 20 de febrero de 2020.



Ambos equipos salieron con mucho ímpetu a conseguir el resultado a favor. Al minuto 3, un centro desde el sector izquierdo no tuvo la suficiente potencia y Kevin Mier logró contener el centro sin problemas. Dos minutos después, tras una incursión de Daniel Mantilla, la pelota le quedó a Hayen Palacios quien remató con dificultades al arco custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo.



Al minuto 10, Felipe Aguilar salió golpeado en su rodilla derecha, pero logró recuperarse y volver al campo de juego un par de minutos después. Al minuto 13, Hayen Palacios fe media distancia sorprendió al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pero el meta del DIM logró bloquear el disparo con destino de gol.



Sobre el minuto 26, Medellín se acercó al arco rival. El conjunto rojo elaboró una jugada por el sector derecho que controló sin problemas la defensa de Nacional. Sobre el minuto 29, Medellín tuvo el gol en los pies de Vladimir Hernández, pero Kevin Mier contuvo el remate.



Con el pasar de los minutos el partido subía en faltas para ambos equipos, la pierna fuerte obstaculizaba las acciones en el campo rival.



Sobre el minuto 38, Luciano Pons remató a la salida del arquero Mier, pero su remate se fue desviado del arco verdolaga. Al minuto 40, el DIM tuvo otra aproximación pero no fue efectivo en el arco rival.



Sobre el minuto 42, Dorlan Pabón desde el sector derecho mandó la pelota al fondo de la red, pero el juez de línea anuló la jugada por posición adelantada. Al final del primer tiempo, Dorlan Pabón tuvo el primer gol del partido pero su remate lo rechazó la defensa del DIM.



Sobre el final, Sebastián Gómez remató de media distancia, pero la pelota se fue desviada del arco de Andrés Mosquera Marmolejo.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con el mismo ímpetu para atacar. Nacional con un poco más de dominio sobre el DIM volcaba su equipo en ataque, mientras que la visita aguantaba como podía los embates de su rival.



Al minuto 8, Jean Pineda de media distancia tuvo el primer gol del partido, pero su remate cruzado pegó en el horizontal y en el rebote, Luciano Pons no logró embocar la pelota al fondo de la red. Al minuto 11, Dorlan Pabón contestó para Nacional, pero su remate lo logró contener Marmolejo.



Un minuto después, Medellín volvió a acercsrse sl arco contrario, pero Kevin Mier pudo atajar la pelota, mandándola al tiro de esquina. La visita seguía arreciando sobre el arco contrario, mientras que Atlético Nacional salía en contraataque. Luciano Pons al minuto 14 tuvo el primero, pero su remate se fue desviado.



Al minuto 18 tras un tiro de esquina, Juan David Cabal tuvo la opción más clara para Nacional, pero su cabezazo la rechazó un defensa desde la linea de gol. Al 21, en un contraataque del DIM, Luciano Pons no logró aprovechar un pase desde el sector derecho de Felipe Pardo, salvándose el arquero verdolaga Kevin Mier.



Al minuto 24 y tras un centro desde el sector derecho, la pelota le quedó a Juan David Cabal quien con golpe de cabeza, dejó a Andrés Mosquera Marmolejo sin opción de reacción, abriendo el marcador para Nacional en el clásico antioqueño.



Cuatro minutos después, Daniel Mantilla aprovechó una incursión por el sector derecho para dejar sin reacción a la defensa del DIM con un remate cruzado, ampliando la ventaja en el marcador para los verdolagas.



Al minuto 32, Felipe Pardo fue expulsado tras un cruce en el sector derecho del campo, quedándose el DIM con un jugador menos.



Sobre el minuto 38, Nacional empleó el primer cambio del partido, ingresando Nelson Palacio en lugar de Dorlan Pabón. Al minuto 40, Medellín empleó dos cambios, se fueron David Loaiza y Vladimir Hernández para darle paso a Juan Guillermo Arboleda y Diber Cambindo.



En los últimos minutos, ambos equipos emplearon variantes buscando desequilibrar un juego en el que Nacional había sacado ventaja con los dos goles.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe a Jaguares de Córdoba, mientras que Independiente Medellín visita al América de Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8