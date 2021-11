David Silva y 'Chicho' Arango: picante cruce de azules y verdes

David Silva se volvió en referente y capitán de Millonarios, su fútbol y liderazgo lo han convertido en uno de los más queridos de la afición azul. Junto con Cristian Arango en las temporadas anteriores, fueron de los más fundamentales en el esquema de juego de Alberto Gamero. Hoy, salió a hablar el atacante con pasado azul, pero, afirmando que en una eventual final le hará fuerza a Nacional.

El volante y capitán azul habló en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, sobre varios temas. Al momento de cuestionarlo sobre las declaraciones del Chicho sobre a qué equipo le haría fuerza, el volante azul envió un mensaje sutil, pero claro “Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”.



El volante concluyó con la preparación que llevan a cabo para las finales, afirmando que todo el plantel está en buenas condiciones, sin lesiones, para afrontar las seis jornadas de cuadrangulares en la Liga BetPlay DImayor.



Luego de las declaraciones de Macallister en DirecTV, Cristian Arango puso una historia en su cuenta de Instagram, hablando de la situación en cuestión “Yo puedo llorar por quien quiera y cuando lo quiera y puedo decir que amo a quien yo sienta que amo. Aclaració, yo no lloré por algún equipo, lloré porque me despedí de lindas personas y en el momento la hincha da de Millonarios quería despedirse y hablé con ellos, venía llorando ya”.



Concluyó con “No soy vende humo que para tener que quedar bien con todo mundo digo lo que la gente quiere escuchar, digo lo que es.