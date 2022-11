González valoró la versatilidad del DIM para imponerse al América

Deportivo Independiente Medellín estiró su buena racha de triunfos sobre América de Cali, logró imponerse 0-2 y quedó a tiro de Águilas Doradas en la lucha para llegar a la final de la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico David González valoró la versatilidad de los jugadores y destacó este resultado obtenido como visitante.

“Pareciera que el sistema fuera tradicional, pero si uno se pone a observar esa estructura cuando no se defiende, sino se tiene la pelota, cambia el 4-4-2. A veces hay un plan, pero esa flexibilidad hace que los jugadores identifiquen distintas variables del juego y lo que exija el partido”, remarcó.



Además, “llegará el momento en que no vayamos a etiquetar a los jugadores, Andrés Ricaurte por el hecho de tener la camiseta número 10, no significa que juegue en una posición, él ha sido volante de marca junto a Adrián Arregui, son los que han mantenido la propuesta de juego en todas las canchas”.



Por su parte, Luciano Pons uno de los autores de los goles, valoró su aporte ofensivo y aunque se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas amarillas, cree que el rojo logrará un buen resultado en Rionegro. “Cuando venía el balón vi el central que si me salía se la tiraba a (Diber) Cambindo para que hiciera un mano a mano, logré controlar la pelota y cruzarla en un remate para marcar y darle tranquilidad al equipo, para volver al gol en lo personal”.



Finalmente, el argentino comentó que “Águilas será un rival muy duro, lo viene demostrando, tienen buenos jugadores, son muy rápidos, hay que estar concentrados y ser pacientes para poder convertir y manejar el partido. Hay que descansar, recuperarnos y afrontar lo que viene”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8