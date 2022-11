¿Era o no era? Penalti que desató polémica terminó en gol de Cadavid

Andrés Cadavid se encargó de poner en ventaja al Medellín en el Pascual Guerrero. Un polémico penalti que el árbitro Edilson Ariza no vio de frente y que sancionó tras ser advertido por el VAR, resultó ser determinante para que América se fuera perdedor en el entretiempo.



Todo se dio a los 22 minutos, después de una falta que cobraron sobre Luciano Pons. Un forcejeo en el área que el árbitro no perdonó, tras revisar una y otra vez la acción. Gianfranco Peña, el otro protagonista, terminó con amarilla.



El defensor goleador del fútbol colombiano ejecutó el perfecto cobro, potente al centro que engañó por completo al arquero Diego Novoa, que se decidió por el palo derecho. Pelota al fondo y DIM se ponía 0-1.

"Es una jugada normal que pasa millones de veces en el fútbol", dijo Faryd Mondragón mientras Carlos Antonio Vélez cuestionaba al árbitro por su decisión. "No hay nada. Él provoca la falta y se le tira encima. No, no, no. Todos vimos lo mismo. La verdad no veo nada, en todas las acciones a balón parado se da. Se agarran de todas partes".



Lo cierto es que DIM se adelantó gracias al tanto de Cadavid y se fue al descanso con el 0-1. De momento consigue su primera victoria en los cuadrangulares. Preocupación en América que venía de perder contra Águilas.



Así fue la polémica acción de penalti que cobró Andrés Cadavid ante América de Cali: