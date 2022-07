González y su primera victoria: ‘El mérito es de los jugadores’

El 14 de julio de 2022 será una fecha inolvidable para David González, en su segundo partido como entrenador sumó su primera victoria oficial. A esto se debe sumar que fue con el Deportivo Independiente Medellín, el equipo donde es ídolo y fue en el Atanasio. Los 18.423 espectadores en la tarde noche de este jueves pasado por lluvia, tampoco van a olvidar ese momento.



El ahora técnico se lo toma con calma y sabe dividir las épocas, ahora vive el presente y le dedica el triunfo al mérito de un plantel que poco a poco toma su idea de juego.

"Las sensaciones son diferentes, ganar como técnico es diferente a como jugador. Mi época de jugador terminó y ahora escribo una nueva página. El mérito es de los jugadores y el trabajo en estas dos semanas. Hay mucho por mejorar, vamos paso a paso, me siento orgulloso", indicó el multicampeón con la camiseta poderosa.



González habló en conferencia de prensa sobre lo que busca con su equipo, quiere ser equilibrado, con buen juego y tenencia de la pelota, sin descuidar la defensa. "La idea es que el equipo logre esos espacios y esas herramientas para tener un mejor rendimiento. En el poco trabajo que tuvimos, mostramos un poco de la idea que queremos en el equipo. Poco a poco, los muchachos la van tomando. Con el buen funcionamiento en ataque, hay que saber defender. Que no sea meterse atrás ni parquear el bus. Es algo que estuvimos trabajando en la primera semana, con movimientos y sincronías. Cuando reaccionó Patriotas, Medellín supo defender".



En cuanto al cambio de Juan Carlos Díaz en lugar de Andrés Ricaurte, David precisó que "la entrada de Juan Carlos Díaz era para mantener el doble pivote, un cambio natural". Además, el ex arquero fue más allá frente a ese interrogante. "Quiero utilizar a todos los jugadores de la plantilla. Dependiendo del rival, lesiones, suspensiones. Si todos estamos de acuerdo, hay que tomar decisiones, a veces duelen, pero todos tendrán el deber de jugar y aportar".



Sobre la vocación ofensiva de Andrés Cadavid, el estratega detalló que "lo de Andrés Cadavid no ha sido un pedido directo. Pero él sabe aprovechar los espacios, tiene mucha confianza para anotar, sigue muy bien y hace aportes valiosos".



Además, profundizó el tema del juego aéreo, una desventaja el semestre anterior, que el equipo ha venido corrigiendo. "El balón aéreo siempre será un arma peligrosa. Hay equipos experimentados que pueden perder de esa manera. El trabajo lleva tiempo y los jugadores defendieron bien. La idea es mejorar, tenemos dos días más de trabajo respecto a la fecha anterior y esperamos aprovecharlo".



Finalmente, el técnico fue claro con el tema Juan David Mosquera y una posible salida al fútbol internacional, concretamente la MLS. También se refirió a la recuperación de David Loaiza, un jugador que avanza en su proceso tras superar una serie de lesiones. "El tema de Juan David Mosquera es muy claro, tiene una opción de salir del equipo. Es muy positivo, estamos buscando un lateral derecho, no ha sido fácil. Queremos que se adapte al equipo. Sobre (David) Loaiza, se está recuperando y esperemos como avanza".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8