Danovis Banguero, de frente con el arbitraje de Edilson Ariza

Atlético Nacional cayó 3-1 sobre Junior en un partido accidentado, con mucho roce y acciones polémicas. El conjunto verdolaga no logró sacar un buen resultado del estadio Metropolitano y más allá de su pobre nivel físico, los jugadores verdolagas se mostraron molestos en el campo de juego. Danovis Banguero habló al final del partido, donde dejó sus apreciaciones del partido y frente al juez central Edilson Ariza.

“No fue nuestro mejor partido, nos costó demasiado, no encontramos la pelota. Pero hay que tener en cuenta que llevamos cuatro, cinco sesiones de entrenamiento. Tuvimos un merecido descanso tras el título, pasamos la página, queremos más y nos está costando la parte física. Venir a Barranquilla, con esta temperatura y con la intensidad del Junior es difícil. Somos conscientes que esto no es como comienza, sino como termina, esperamos tener un mejor ritmo de competencia para lograr sumar de a tres”.



En cuanto a la parte arbitral, Banguero precisó que “como jugador en el terreno de juego, debemos mejorar esas reacciones. Por lo general, somos respetuosos con esas acciones, la jugada de (Freddy) Hinestroza fue similar a una expulsión de Dorlan Pabón en el clásico contra Medellín. Queríamos que se tomara la molestia de revisar las jugadas, pero él contestó de mala manera y fue amenazante. De la otra parte le gritaban y no reaccionaba igual. Todo está para mejorar, nosotros queremos mejorar en el tiempo de juego, pero que los jueces también colaboren con eso”.



Finalmente, el ex Tolima, Huila, entre otros lamentó en que el equipo no lograra reaccionar tras irse al descanso con desventaja en el marcador. “Terminando el primer tiempo, no nos esperábamos ese gol. Estábamos acostumbrados a revertir estas situaciones e incluso, unas peores. Intentamos, pero no teníamos el resto físico. Esto es ritmo de competencia, hay que adecuar el cuerpo para afrontar un campeonato como este”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8