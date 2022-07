Chará ignora al Tolima y Junior: desea llegar a un grande de Colombia

Yimmi Chará pasa por un gran momento en el fútbol de los Estados Unidos. El vallecaucano, que comparte camerino con su hermano Diego, Dairon Asprilla y Santiago Moreno, es la gran figura de los Portland Timbers.



Si bien suma 17 goles con 12 asistencias y dos títulos en el país norteamericano, el atacante colombiano tiene pensado regresar al país para disputar la Liga BetPlay. El deseo está latente.

En diálogo con el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN, Chará recordó su gran paso por el torneo local y aprovechó para hacerle ojitos a un grande del país, ante una eventual vuelta.



​“En el Tolima estuve cuatro años, fue mi inicio más extenso; en Atlético Nacional solo pude estar seis meses y en Junior pude estar un año. Han sido circunstancias totalmente diferentes. En los tres equipos me hicieron sentir en casa, cómodo junto a mi familia. Vivo muy agradecido porque también me brindaron ese apoyo en momentos complicados de mi carrera. Salir de la manera en que se salió me da mucha tranquilidad”, mencionó.



Con el cuadro pijao disputó 169 encuentros y convirtió en 39 ocasiones, con el verde paisa estuvo apenas en 25 duelos y anotó cinco tantos, con los tiburones jugó 52 cotejos y celebró 18 goles. Con los tres conquistó un título.



Respecto al club en el que quiere jugar, reveló: “Por cuestión de tiempo, me gustaría regresar a Nacional. A parte, al siguiente semestre jugamos la Libertadores y no pude jugarla. Quedó ese sinsabor”. Complementó diciendo que igualmente está muy agradecido con Junior y Tolima.



Chará tiene 31 años y su pase está avaluado en 3 millones de dólares. ¿La directiva verdolaga hará el esfuerzo?