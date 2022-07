Despegó David González con el Medellín: victoria frente a Patriotas

Deportivo Independiente Medellín derrotó 1-0 a Patriotas de Boyacá, en la segunda fecha de la Liga II-2022. El equipo dirigido por David González logró su primera victoria en el certamen gracias a un gol de Andrés Cadavid. Con cuatro puntos, el poderoso se acomodó en los primeros lugares de la tabla.

El conjunto local arrancó con mucho ímpetu sobre el área de Patriotas, generando juego por bandas y llegando al campo contrario con juego elaborado. Al minuto 7, Adrián Arregui intentó de media distancia, pero la pelota se fue desviada del pórtico boyacense.



Al 13, Vladimir Hernández tuvo una nueva aproximación, pero no fue preciso. Un minuto después, Patriotas devolvió el golpe con un remate de Darwin López que fue rechazado por la defensa roja.



El partido seguía de ida y vuelta, con el pasar de los minutos el DIM tuvo una nueva llegada, esta vez por parte de Andrés Cadavid, pero la pelota se fue muy alta. Patriotas con Jorge Posada se acercaba a la meta custodiada por Andrés Mosquera Marmolejo.



Medellín le tomaba la mano a una cancha pasada por agua y controlaba mejor el juego. Al minuto 33, Vladimir Hernández en doble oportunidad, pudo abrir el marcador pero le seguía faltando puntería. Al 38, Adrián Arregui sobre el sector izquierdo tuvo la llegada más clara del primer tiempo, pero su remate se fue desviado por poco.



Medellín dominaba, pero le faltaba la puntada final. Patriotas por su parte, esperaba y salía en contraataque, aunque le faltaba orden ofensivo. La primera mitad terminó con un empate sin goles, en un juego entretenido para la afición que asistió a pesar de la lluvia, el horario y que la tribuna sur estuviera suspendida.

En la etapa complementaria, Medellín salió con el mismo equipo, mientras que en Patriotas ingresó Iván Rivas en lugar de Darwin López. Al minuto 2, Yulián Gómez tuvo el primero, pero su remate se fue desviado.



Al minuto 19, Luciano Pons fue derribado dentro del área por Luis Payares, el árbitro Bismark Santiago no dudó en sancionar el penal a favor del DIM y amonestar al zaguero de Patriotas. Dos minutos después, Andrés Cadavid de pierna zurda, cambió la falta por el gol que les permitía adelantarse en el marcador al poderoso.



Tras el gol, Patriotas salió de su campo y tuvo rápidamente opciones para igualar el marcador, pero la falta de puntería no dejó que el equipo boyacense equilibrara el juego.



Medellín empleó variantes nominales buscando ampliar la ventaja en el resultado, pero no eran precisos a la hora del último pase. Al final, el local consiguió su primera victoria en el campeonato, todavía le faltan detalles a corregir, pero David González tendrá una semana larga para preparar lo que viene frente al Deportivo Cali. Patriotas mostró lucha, pero no fue preciso en las acciones de ataque.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita al Deportivo Cali en Palmaseca, mientras que Patriotas visita al Deportivo Pereira.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8