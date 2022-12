¿Habrá respaldo a David González? Decisión en el banquillo del DIM

Deportivo Independiente Medellín pasó momentos amargos esta última semana, luego de perder el título de la Liga BetPlay II-2022 por penales, frente al Deportivo Pereira. Después de la tormenta, viene la calma y el poderoso ya trabaja pensando en un 2023 donde competirán en la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores, donde arrancarán desde la segunda fase previa.



En la última atención a medios de comunicación por este año, el presidente del club, Daniel Ossa, aclaró varios puntos y ratificó el proyecto deportivo encabezado por David González. Como primera novedad, la sede administrativa del rojo está ubicada en Itagüí, de donde están trabajando desde octubre, cuando se mudaron de las oficinas del Dann en el barrio El Poblado.

Medellín se encuentra en la nueva sede del equipo, en el sector Pilsen de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Aunque la parte administrativa ya se encuentra trabajando en esta sede, ellos siguen en adecuaciones, específicamente en los espacios deportivos. Ya está operando la Casa Club para los jugadores de las Divisiones Menores. El proyecto de esta nueva sede tendrá cuatro canchas, gimnasio, auditorio, salas, oficinas, zonas médicas, nutrición. Cabe destacar que la sede deportiva de Llanogrande seguirá funcionando. Para mediados del 2023, esperan que esta sede de Itagüí opere de manera completa.



El dirigente rojo aclaró varios temas, comenzando por la fiesta que se hizo pública en Redes Sociales, realizada tras la final en Pereira y retorno a la ciudad de Medellín. Según Ossa, “nosotros tenemos más de 130 colaboradores y esa era la integración de fin de año en la institución. Algo ya planeado desde hace varios meses. No estábamos festejando el subtítulo”, agregó.



En cuanto a la plantilla, Medellín llegó a un acuerdo con el Watford de Inglaterra para la llegada del volante Jaime Alvarado, quien estaba en Fortaleza CEIF. El jugador firmará un contrato por tres años. Sobre la continuidad de Luciano Pons, desde hace dos meses vienen trabajando en su renovación, Ossa indicó que “no ha sido fácil el tema, seguimos trabajando”. Además, el club está buscando un lateral derecho, tras la inminente salida de Juan Guillermo Arboleda al Deportes Tolima y dos extremos, sumado a que siguen en el tema de las renovaciones. Cabe destacar que Javier Méndez, Andrés Cadavid, el mencionado Pons y Arboleda, son los jugadores con contrato hasta el 31 de diciembre.



Hay otros jugadores que tienen contrato con el equipo y deben regresar: Ever Valencia, Stiven Rodríguez, Juan Pablo Gallego, José Estupiñán, Diego Herazo, Juan Carlos Moreno, Yimmi Gómez. Ellos serán evaluados por el cuerpo técnico para determinar su futuro, si siguen en el club o continúan en otro club. En el tema de los extremos, Medellín preguntó por los ex Nacional Andrés Ibargüen y Daniel Mantilla, pero son jugadores costosos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8