Daniel Mantilla disfruta de su primera final de Liga con Nacional

Atlético Nacional está muy cerca de lograr un nuevo título de Liga, pero todavía le restan 90 minutos para llevar a cabo dicha consagración. Uno de los hombres que ha sido fundamental en el esquema de Hernán Darío Herrera es sin dudas Daniel Mantilla. El santandereano llegó con perfil bajo y con carácter, determinación y talento, ha logrado ser un titular habitual.



El ex La Equidad, Patriotas y Leones, habló en la previa del juego de vuelta por la gran final, su primera final que vive y en donde está cerca de lograr consagrarse en el conjunto verdolaga.



“Dimos un paso importante hacia el título, pero falta el partido de vuelta en Ibagué. Hay que salir con las mismas ganas, tenemos un marcador importante, pero queremos proponer y ganar. Nos hemos recuperado bien para jugar de la mejor manera”, contó Mantilla en conferencia de prensa.



En lo personal, Daniel declaró que “soy un jugador ofensivo, pero también debo cumplir tareas defensivas. A veces me distraigo, se me pasa el lateral, pero siempre intento dar lo mejor. Ojalá el domingo pueda hacer un gran partido. Dentro de mi posición, trato de dar amplitud a la cancha. Que los jugadores del centro tengan mucho espacio, la comunicación es muy buena con los compañeros. A lo largo del semestre nos hemos conocido muy bien”.



En cuanto el rival, Mantilla contó que “Tolima es un rival de cuidado. Debemos estar atentos, tranquilos y tener referenciados a los jugadores que atacan por banda. Sostener la pelota es fundamental, si la perdemos, todos debemos recuperarla. Ellos van a salir a buscar el resultado. Nosotros debemos ser inteligentes y estar atentos para proponer el juego, sostener la pelota. Estamos recuperándonos de la mejor manera, vamos a competir y darlo todo hasta el final. El equipo está fuerte e ilusionado para ganar el título”.



Sobre cómo vive esta primera final que disputa por Liga en su carrera y en un equipo como Nacional, Mantilla explicó que “es mi primera final, estoy muy feliz de tenerla con Nacional. Gracias a Dios y al trabajo de todos estoy viviendo un sueño. Estoy con la ilusión de conseguir el resultado y el título. Nacional es un equipo que debe salir a ganar, sabemos lo que nos estamos jugando. Vamos a salir con toda la ilusión de ganar el título. Si pensamos en empatar, vamos a sufrir mucho. Debemos disfrutar de esta final”.



De lo que espera en el próximo partido, Daniel precisó que “será un partido para interpretarlo. Van a haber situaciones complejas, debemos estar concentrados, sabiendo que en cualquier momento podemos marcar. En lo personal, puedo aportar en velocidad. Vamos a sufrir, a competir, pero todos juntos lo lucharemos. Con el cuerpo técnico hay una gran comunicación. Este es un equipo con muy buena técnica, nos dan la libertad para juntarnos en ataque, eso me da confianza para generar peligro y en ese sentido me he sentido muy bien. Tolima buscará el gol desde el primer minuto y nosotros igual queremos ganar el partido. Será un enfrentamiento complicado, competitivo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8