¡Por la 17! Nacional visita al Tolima en la final de vuelta de la Liga

Atlético Nacional visita este domingo 26 de junio, desde las 7 de la noche al Deportes Tolima, por la vuelta de la Gran Final en la Liga I-2022. Tras imponerse en el Atanasio por 3-1, los verdolagas llegarán a la capital musical con la idea de mantener la ventaja y conquistar un título esquivo por cinco años. Al frente están los ‘pijaos’ que buscarán dar la remontada.

Hernán Darío Herrera cuenta con el plantel completo para este partido, salvo Nelson Palacio, quien le falta pagar una fecha de sanción tras haber sido expulsado en el partido contra Junior en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. Aunque van con una gran ventaja en el resultado, Nacional no se confía, sabe que en Ibagué les resta un partido muy complicado y que deberán hacer un gran juego para conquistar la estrella 17.



"Vamos a jugar contra el equipo que mejor se reforzó en el semestre. Juega mucho la parte táctica y la capacidad para sobreponernos. Ocupar espacios, ser sólidos y hacerles daño en ataque. Este equipo es maduro, sabe lo que requiere los partidos. Nacional intentará jugar bien, pero cuando no se pueda, hay que competir y luchar", remarcó Yerson Candelo, quien fue la figura del partido de ida, participando en el gol del empate y anotando un gran segundo gol, desde 58 metros.



Sobre ese gol, el lateral y extremo por derecha describió que "cuando recupero la pelota y giro, veo que el arquero estaba adelantado y logre embocar. Son decisiones que se toman en milésimas de segundo. El gol lo he visto muchas veces, estoy muy feliz y me alegra que quieran proponerlo para el premio Puskas".



En lo personal, Yerson indicó que "soy uno de los jugadores que más tiempo lleva en la plantilla. En los números he sido de los más consistente, hay que rendir siempre. Hay críticas, como todo en la vida, pero ahora que me destacan sigo siendo el mismo. La idea es ayudar al equipo para ganar".



Entrando nuevamente en el partido, el jugador vallecaucano que va por su segundo título con Nacional detalló que "si hay algo que hemos adoptado, es enfocarnos en nosotros, nuestro rendimiento y controlar las virtudes del rival. La atención está en estar de la mejor forma, vamos con la mentalidad de hacer un buen juego. Nacional te exige ganar y jugar bien en todas las canchas".



Finalmente, el jugador habló sobre la importancia que tiene en el grupo Giovanni Moreno, jugador que manifestó en retirarse si el equipo es campeón, pero Candelo espera en que pueda estar un tiempo más con los verdolagas. "Sobre ‘Gio’ (Moreno), es un pilar fundamental para nosotros. Nos aporta con experiencia, le decimos que piense un poco su retiro. La respuesta que nos dijo es que hablamos después de la final".



Datos entre Deportes Tolima y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportes Tolima y Atlético Nacional se han enfrentado en 232 oportunidades, de los cuales, los pijaos se impusieron en 69, frente a 100 de los verdolagas y 63 empates. 284 goles anotados para el vinotinto y 343 a favor de los antioqueños.



Atlético Nacional y Deportes Tolima disputarán su segunda final entre ellos en el siglo XXI en Primera División. El único antecedente es el del Apertura 2018, cuando los de Ibagué cayeron como locales en la ida (0-1) pero vencieron en la vuelta por 1-2, llevándose el título por penales (4-2).



Atlético Nacional disputa su 14ª final de Primera División en el siglo XXI, alcanzando esta instancia más veces que cualquier otro equipo en este tiempo. El equipo verdolaga perdió la más reciente (justamente ante Deportes Tolima en el Apertura 2018), tras haber ganado las nueve anteriores de forma consecutiva.



La única final, en el siglo XXI en la que Atlético Nacional disputó el encuentro de ida en casa fue la del Apertura 2013 (0-0 ante Independiente Santa Fe). Venció por 2-0 en la vuelta y se quedó con el título en ese entonces.



Tras haber disputado las dos finales de la temporada 2021 (Apertura y Finalización), Deportes Tolima se convirtió en el tercer equipo diferente que alcanza esta instancia tres veces consecutivas en el siglo XXI, tras Atlético Nacional en dos ocasiones (Apertura y Finalización 2004 – Apertura 2005 / Apertura y Finalización 2013 – Apertura 2014) y Junior (Finalización 2018–Apertura y Finalización 2019).



Deportes Tolima arrancó una final como visitante en dos ocasiones en este siglo XXI (Finalización 2006 ante Cúcuta Deportivo y Finalización 2021 ante Deportivo Cali). En ambas ocasiones, los de Ibagué no consiguieron el título.



Deportes Tolima suma 16 victorias y 53 puntos hasta ahora en la Liga I-2022 (cinco empates, seis derrotas). Ambos son sus mejores registros tras 26 partidos de un torneo de Primera División desde, al menos, 2002.



Se enfrentan en esta final los dos equipos más goleadores de la Liga I-2022, Nacional con 39 goles y Tolima con 37. Además, los Pijaos son los menos goleados del torneo, con 19 goles en contra.



Atlético Nacional es, por detrás de Millonarios (59.5% posesión y 83% de pase), el segundo equipo de la Liga I-2022 con mayor posesión promedio (54.5%) y mejor porcentaje de acierto de pase (82.1%).



Kevin Mier, de Atlético Nacional, fue el arquero con más atajadas en la fase de cuadrangulares de la Liga I-2022, con 23, y el segundo al que más veces le remataron al arco (28, una menos que a Juan Camilo Chaverra de Atlético Bucaramanga).



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Jhon Duque, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED -Ibagué

En Twitter: @juanchoserran8