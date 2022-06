¿Nacional o Tolima? Breiner Castillo dio su favorito al título

Puntapié final de la Liga BetPlay 2022-I en Colombia. Tolima y Nacional se juegan la primera estrella del año, en medio de un contexto que parece favorable para los verdolagas, que esperan mantener su ventaja de dos goles, para alzarse con una nueva estrella.



En la otra acera, los de Torres confían y esperan tener una noche magnifica, que no solo les permita voltear la serie, sino llegar a la cuarta liga en el país. Un jugador que tuvo el privilegio de pasar por ambas escuadras fue Breiner Castillo.



El exportero actualmente se encuentra trabajando en las divisiones menores del cuadro antioqueño, de quien espera que pueda lograr el triunfo. Además, destacó las virtudes que tienen los dirigidos por Hernán Torres.



Balance del Tolima en Liga: creo que lo que viene haciendo Hernán en Tolima es de mérito. Un gran trabajo de tres años, en tres finales seguidas no es fácil. Más allá del título, porque se reconoce siempre es al campeón, es meritorio lo del Tolima, ha sido espectacular. Tienen un gran año, con Libertadores. Están en una llave difícil con Flamengo. Esperemos como acaba todo esto, pero han hecho un gran trabajo.



La clave del Tolima para poder empatar y remontar la serie: Lo más claro es que debe arriesgar. Dos goles por debajo es mucha ventaja. Hay que arriesgar, jugar, quizás no están acostumbrados a eso. Los bloques deben estar altos, tomar riesgos a las espaldas.



Tolima con bloque bajo y medio lo hace bien, tiene jugadores para hacer transiciones. Pese a que no pueda estar Plata, es un equipo que se recoge bien y sale rápido en transiciones. Eso quizás no lo encuentre tan fácil. Al frente hay un rival que propone, genera peligro. Va a ser complicado, porque deben arriesgar y cuidar las espaldas porque Nacional tiene buenos elementos.



Planteamiento necesario para Nacional: seguramente van a hacer un partido inteligente, no es meterse atrás. Cederle el balón al rival, pues tendrá la opción de marcar. El equipo que tenga la pelota, propondrá. Nacional pese a saber defenderse, lo ha hecho bien y es sólido, tiene jugadores para hacer daño, con técnica, buena tenencia de la pelota. También sabe hacer juego largo y directo.



También harán un juego inteligente, para atacar. Con los espacios que deje el rival, tratará de hacer daño. Un gol más en Ibagué puede darles el triunfo.



¿Quién se quedará con la Liga?: mi favorito, porque trabajo en el club es Nacional. Donde estamos y hacemos fuerza desde las divisiones menores, hay mucho jugador de la cantera que están allí, jugando. Como formadores, sería bueno y estamos todos con el club.



Culpa de Domínguez o virtud de Candelo: no pensaría como responsabilizar al portero. Uno trata en ese tipo de acciones, cuando hay errores en toma de decisiones, es preguntarle al arquero cuál era su percepción. La jugada daba para una línea de pase y de pronto uno diría, más allá de que estuviera varios metros adelantado, que él estaba más pendiente de ese pase en profundidad, con cobertura defensiva.



Es una decisión que él debería explicarl. Desde afuera son solo opiniones. Para mi, no es culpa de él.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95