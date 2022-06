‘Arriero’ Herrera: ‘Llevamos una gran campaña y esperamos culminarla’

Atlético Nacional llegó con ventaja en la serie de esta Gran Final contra Deportes Tolima, este domingo en Ibagué. El técnico Hernán Darío Herrera habló en la previa al compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro.



“Es una sensación muy grande estar al mando de este equipo, hemos logrado una gran campaña y esperamos culminar de gran manera lo que comenzamos contra un gran rival”, remarcó Herrera.



Además, “ojalá se pueda jugar bien. Las finales se juegan diferentes, son duras, todos las queremos ganar. Hay que sortear todo eso, depende de lo que plantee Tolima, nosotros estaremos atentos”.



El estratega antioqueño habló sobre ese debut que tuvo como futbolista, enfrentando justamente al Tolima en 1975. “Como jugador, me iba bien contra Tolima. Hacíamos grandes partidos, siempre hay respeto por ellos. Ahora como entrenador, me ha ido también muy bien. Vamos a ver qué pasa en esta final”.



Volviendo al planteamiento del partido, el estratega habló sobre las dudas que tienen para el equipo inicialista. “El ‘Rifle’ (Andrés Andrade) y (Yeison) Guzmán hacen parte de la nómina, analizaremos quién pueda ser titular mañana. También tengo a ‘Gio’ (Moreno) disponible y miraremos eso. Dorlan Pabón está bien, no tiene inconveniente, está corriendo como un muchacho de 20 años”.



En cuanto al rival, Herrera acotó que “sabemos la necesidad que tiene Tolima, no nos vamos a confiar de nada. Este equipo tiene equilibrio y en el desarrollo del encuentro, sabremos qué hacer. Queremos hacer un buen partido y quedarnos con el título que a eso vinimos”.



Finalmente, agradeció a la afición verdolaga que los acompañan en todas partes. “Esto no es de hoy, todo el campeonato la hinchada de Nacional nos sigue y nos alienta. Por esa afición, tenemos que darlo todo. Con ese ánimo que cantan y nos motivan que hay que dar más”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Ibagué

En Twitter: @juanchoserran8