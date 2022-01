'¿Muy caro administrar a Millonarios? ¡Véndalo!' Polémica por manejos

La noticia del día fue la inminente salida de Emerson Rival Rodríguez al Inter Miami de la MLS. Una salida más, una nueva incertidumbre sobre el proyecto de Millonarios hacia el futuro, pues de incorporaciones a la altura de los ausentes se habla muy poco.

La inconformidad de la afición ha ido creciendo y no hay respuestas oficiales de parte de Amber Capital, la compañía dueña de la mayoría accionaria del equipo, que mantiene desde hace más de un año una política de fichajes muy conservadora, que para los hinchas ha sido responsable de que no lleguen los títulos.



La apuesta por la cantera ha empezado a dar frutos pero justo cuando empieza a ocurrir, resulta que los jugadores se van, dejando sí ingresos importantes pero abriendo un hueco en el esquema de Alberto Gamero que no se sabe bien cómo se llenará.



Aludiendo a la famosa frase de la alcaldesa Claudia López, cuando hablando del pico y placa dijo "los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda", pues con Millonarios se empieza a pedir eso, que Amber Capital venda el equipo si no tiene plan de invertir a la altura de los retos que tiene por delante.



La petición directa la hizo el periodista Javier Hernández Bonett en Blu Radio: "Si no son capaces con Millonarios, pues véndanlo. Estoy en capacidad de decirles que desde hace seis meses hay ofertas por Millonarios en la mesa. Ahora saquen comunicado y digan que no es verdad. Hay un empresa internacional", dijo.



Según el periodista, Amber Capital podría estar inflando las cifras para no perder el control del equipo: "Si hay alguien que está pensando más en grande con un proyecto, que corresponda a la historia de Millonarios, pues dejen que ese llegue. La historia es muy simple... cuando a usted le hacen una oferta por Millonarios, la cifra que usted pone es una cifra que no se compadece con lo que se invierte. Es decir, piden una cifra grandísima para no vender".



En su opinión, "el tema es complicado y duele por Millonarios. De casualidad, más que por proyección o planeación, le apareció una generación de jugadores maravillosa con los que ganaron el campeonato sub-20. En vez de aprovechar esa base y de adobarla con tres o cuatro refuerzos buenos, lo que hicieron fue empezar a vender y a engatusar a la gente que con Montero es suficiente. Eso dice el señor Camacho (presidente del club), fue la declaración que yo leí y me caí de la silla con eso", concluyó Hernández.