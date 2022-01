Atentos a los cambios en la Liga: así fue la asamblea extraordinaria

El fútbol colombiano está por retornar, luego de una pequeña pausa y de conocerse cómo será el formato y calendario de varias de las competiciones por parte de Dimayor. Hoy se llevó a cabo una nueva asamblea extraordinaria, donde se tocaron temas en relación a lo ya establecido.



Así lo hizo saber la máxima entidad de clubes en Colombia, “los clubes asociados a la institución del fútbol colombiano atendiendo la llegada de la variante ómicron del Covid-19, el incremento de casos positivos y otras razones, decidieron la modificación de dos aspectos con relación a las competencias que se disputarán en la temporada 2022”.



Los puntos aprobados tienen que ver con “los clubes tendrán la posibilidad de tener 7 jugadores entre los suplentes” además “los clubes tendrán la posibilidad de realizar 5 cambios, durante el desarrollo de los partidos”.



También dieron a conocer como se disputará la Liga Femenina “Con relación a la Junta de Competencias para la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022, los 17 clubes que participarán y la administración decidieron lo siguiente".



Fecha de competencia:



– Fecha de inicio: Fin de semana 20 febrero

– Fecha de Final: 5 de junio



Sistema de Juego



FASE 1: Todos contra todos



– Sorteo

– 17 fechas

– Avanzan los 8 primeros clubes en la tabla de posiciones a la siguiente fase



FASE2: Cuartos de Final



– Llaves por sorteo

– Partidos de ida y vuelta



FASE 3: Semifinales



– Partidos de ida y vuelta

– Llave 1 vs Llave 4

– Llave 2 vs Llave 3



Fase 4: Final



– Partidos ida y vuelta

– Ganador de la Llave 1 vs Llave 4 vs Ganador de la Llave 2 vs Llave 3



Estos son los clubes que integrarán el campeonato femenino: Deportes Tolima, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Deportivo Cali, Junior FC, La Equidad, América de Cali, Llaneros FC, Deportivo Pereira, Atlético Huila, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Fortaleza CEIF, Real Santander, Orsomarso SC y Cortuluá FC.