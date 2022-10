Medellín hizo daños: nuevas cuentas para clasificar a cuadrangulares

Independiente Medellín, con su victoria 1-2 contra Millonarios, aseguró el segundo cupo a cuadrangulares y dejó a más de uno -empezando por el azul- a sufrir en la fecha 20 de la ronda todos contra todos, que se disputará este domingo a las 4:00 p.m. ¿Qué necesita cada uno ahora? Revise las nuevas cuentas:

3. Deportivo Pasto - 31 puntos +1

Ganar o empatar contra Medellín en el estadio Libertad lo clasifica. En caso de derrota esperará que no haya ganador en el duelo Santa Fe vs Once Caldas y que no ganen dos equipos entre Nacional, América y Junior.



4. Independiente Santa Fe- 31 puntos

Otro que necesita ganar o empatar, contra Once Caldas en El Campín, para clasificarse. Pero si pierde necesita que pierda América, que no gane Junior, que no haya ganador en Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira y que no gane Millonarios.



5. América de Cali (cuarto, 30 puntos, +10)

El equipo de Guimaraes solo debe vencer a Unión Magdalena en Santa Marta para no depender de nadie. Si empata necesita que no haya ganador en Santa Fe vs Once Caldas (los supera a ambos por diferencia de gol) ni en Bucaramanga vs Pereira y que Millonarios y Nacional no ganen. Si pierde necesitará que gane Santa Fe, que Nacional no derrote a La Equidad o que no ganen ni Bucaramanga ni Junior.



6. Once Caldas - 30 puntos +4

Solo necesita vencer a Santa Fe en Bogotá. Si empata debe esperar que no gane Junior o Nacional y que Millonarios no sume más de un punto. Si pierde espera que Pereira no gane, que Millonarios pierda y que no gane Junior.



7. Atlético Bucaramanga - 29 puntos

Necesita vencer a Pereira jugando de local. Si empata hará fuerza para que no ganen Nacional y Junior y para que Millonarios no sume más de un punto. Si pierde necesita que Millonarios pierda y que no gane Junior. El resultado entre Nacional y La Equidad también podría servirle.



8. Millonarios - 29 puntos +8

Si gana, crisis conjurada y clasificación lista. Si empata esperará que pierdan Nacional y Pereira y que no ganen Junior y Unión. Incluso podría perder y avanzará si pierden Nacional, Pereira, Junior y Unión



9. Atlético Nacional - 29 puntos +6

Clasifica si le gana a La Equidad en Medellín. Si empata debe esperar que Millonarios no sume más de un punto y que no ganen Pereira ni Junior. Si pierde no tiene ninguna posibilidad.



10. Deportivo Pereira - 29 puntos +3

Si le gana al Bucaramanga estará en los cuadrangulares. Con el empate podría avanzar si pierde Once Caldas, La Equidad no le gana por más de un gol a Nacional, Millonarios no suma más de un punto y Junior no gana. Perder no le sirve para nada.



11. Atlético Junior - 28 puntos +3

No le hizo gracia el triunfo del Medellín: espera que pierdan Millonarios, Nacional y Pereira. El empate lo pone a esperar goleadas en contra de otros rivales. Si pierde, se le acaba la Liga.



12. Unión Magdalena - 28 puntos -5

Necesita ganarle al América y esperar a que Millonarios no sume más de un punto, que no ganen Nacional, Pereira o Junior o que pierda Once Caldas.



13. La Equidad - 27 puntos +1

Necesita vencer a Nacional en el Atanasio Girardot pero también que no ganen Pereira, Junior y Unión y que Millonarios o Medellín pierda.