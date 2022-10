Comesaña 'cantó la tabla' previo a Jaguares: 'estoy viejito para eso'

Atlético Junior es uno de los equipos que luchará en la fecha 20 por un puesto en los Cuadrangulares Semifinales de Liga Betplay II-2022. Es uno de los equipos que no depende de sí para clasificar, pues el resultado entre Millonarios y DIM no era el que esperaba. Julio Comesaña y sus dirigidos están enfocados en Jaguares, al que visitarán el domingo y al que deben ganarle, eso sí, esperando que los acompañe algún otro resultado para meterse a los ocho.

El técnico uruguayo mencionó que el partido frente a Jaguares es de los más importantes que jugarán este semestre y aunque la próxima semana tendrán la final de vuelta en la Copa Betplay ante Millonarios, la mira está en clasificar el domingo. "Estamos con la mira puesta en ese partido, no estamos pensando en otra cosa y sabemos lo que necesitamos. De acuerdo a los jugadores que tengamos disponibles estaremos armando el equipo. Creo que hasta el viernes hay que esperar para tomar unas decisiones".



A propósito de la reciente visita del máximo accionista de Junior a la sede, Comesaña desmintió que estuviera ofreciendo premios. "Jamás me gusta llamar al señor Fuad Char o que venga aquí para hablar de premios. Si él quiere dar algún premio llama al capitán o me llama a mí, pero simplemente vino a tener unas conversaciones sobre la infraestructura, sobre las canchas, el gimnasio (...) Se arrimó más que nada como diciendo yo soy el que está al frente de esto y a decir aquí estoy para lo que se necesite".



Finalmente, tras ser consultado sobre el "amaño" de partidos cuando se avecina una fecha decisiva en la Liga Betplay, Comesaña quiso ser aplomado en su respuesta. "La vida me enseñó, aunque a veces me olvido, a evitar pensar mal. A veces a uno se le zafa la cadena porque hay cosas que uno no puede compartir y no quiero ponerme ahora, a esta altura del torneo, en temas en los que no puedo hacer nada. Yo estoy viejito para eso y ponerme con esas cosas no, espero que sea un partido limpio y que cada uno pelee por lo suyo, no vamos a preocuparnos por lo de los demás".