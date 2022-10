Versión más pesimista de Casale sobre Millonarios: ¿podrá clasificar?

Millonarios perdió 1-2 contra Independiente Medellín y comprometió seriamente su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay, una situación que ha ido minando la confianza de los hinchas, especialmente de Antonio Casale.

El periodista calificó la derrota como un hecho "insólito" y apuntó: "Casi sin palabras, sin explicaciones desde lo racional. Bueno, desde lo racional sí que hay explicaciones. Qué mal juega Millonarios. No se parece en nada al equipo que llegó a los 28 puntos y estaba sobrado", dijo en redes sociales.



"Gómez y Ruiz totalmente apagados; 'Maca' (Silva) y Larry (Vásquez) tratan de tener alguna idea. Nadie mete la pelota al otro lado en las pocas que se crean y se defiende mal. Metió corazón, metió huevos, metió amor propio y con eso estuvo a punto de ganar el partido. Medellín tuvo dos (opciones) y las dos terminaron en gol. Así que la suerte se trabaja, pero cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, decía Charly García. Queda lo del domingo y Millonarios está adentro. De golpe clasifica y puede pelear, pero ay ay ay", añadió Antonio Casale, visiblemente contrariado por el resultado ante el DIM.

Millonarios, con 29 puntos, depende de sí mismo para clasificar si vence a Alianza Petrolera el próximo domingo, pero el director de En la jugada, de RCN Radio, cada vez es más pesimista.



"Hay un bloqueo mental absoluto, acompañado de una falta de liderazgo. En la cancha solo maca parece liderar esto y en el banco no hay respuestas. Hay un bajón tremendo en lo futbolístico: Ruiz, Gómez, Luis Carlos Ruiz, Pereira, Llinás que mete amor pero hay un bajón, Montero no ha llegado a Bogotá. Súmele que si no se meten las que se tienen es un coctel molotov. Millonarios tentó a la mala suerte y lo mordió", añadió en una segunda entrega.