Las 7 palabras de Liga BetPlay I: ‘Perdónalos, no saben lo que hacen’

Semana Santa para reflexionar sobre el presente del fútbol colombiano, tan criticado y discutido como siempre, pero que en el último tiempo ha estado envuelto en escándalos por arbitraje, presuntas apuestas, calidad de su fútbol, nivel de jugadores, pocas paciencia con los entrenadores y mucho más.

Así, llega el momento de arrepentirse y tratar de lavar los pecados del fútbol colombiano.



Aquí una visión, al estilo FUTBOLRED, en el Sermón de las Siete Palabras de la Liga I:



- Primera palabra: ‘Perdónalos porque no saben lo que hacen’

No cabe duda que los más criticados son los presidentes de los equipos y sus decisiones en las asambleas de la Dimayor. Sus determinaciones después son criticadas hasta por ellos mismos. Luego se preguntan por qué el desorden en el calendario, las pobres asistencias y el discutido nivel del campeonato.



- Segunda palabra: ‘Hoy estarás conmigo en el Paraíso’

Bucaramanga y Pereira se la jugaron al contratar a los entrenadores Rafael Dudamel y Leonel Álvarez, respectivamente. Y la apuesta les ha funcionado: son primero y tercero en la tabla de posiciones, con proyectos y contrataciones importantes en el 2024. ¿Disputarán el título?



- Tercera palabra: ‘Tulio, ahí tienes a tu hija…’

El dilema del América de Cali está en la cúpula directiva: ¿quién manda a quién? El máximo accionista designó a Marcela, su hija, como presidenta. Y aunque ha tomado decisiones inesperadas, empieza a estabilizarse el proceso de César Farías, que ha tenido fuertes turbulencias.



- Cuarta Palabra: ‘Dios mío, por qué me has abandonado’

Hernán Darío Gómez se convirtió en el más reciente entrenador que fue cesado en el fútbol colombiano, pues Águilas Doradas decidió cortar el vínculo. Lo cierto es que ‘Bolillo’ tiene mucho reconocimiento, a nivel nacional e internacional, pero desde que regresó al fútbol colombiano, en 2023, ha tenido dos fracasos y muchas críticas, dirigiendo a Junior y a Águilas. ¿Estará desactualizado?

- Quinta palabra: ‘Tengo sed’

Dayro Moreno estableció un nuevo récord y ahora es el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Y claro, debido a sus antecedentes, a los mitos que giran en torno al ídolo del Once Caldas, se presumen grandes celebraciones nocturnas del #17.



- Sexta palabra: ‘Todo está consumado’

Dedicado a los técnicos que han dejado su cargo, luego de 13 fechas de Liga BetPlay I. Hernán Darío Gómez (Águilas Doradas), Jaime de la Pava (Deportivo Cali), Jhon Jairo Bodmer (Atlético Nacional), Miguel Caneo (Boyacá Chicó) y Jersson González (Deportivo Pasto), son, hasta ahora, los entrenadores descabezados.



- Séptima palabra: ‘VAR, en tus manos encomiendo mi espíritu’

No hay nada que hacer: en cada fecha siguen las polémicas arbitrales, las dudas de lo que ven los jueces y lo que ven los hinchas y los analistas. Además, los audios del VAR siguen siendo de información clasificada. Lo cierto es que la Comisión Arbitral parece estar blindada por los dirigentes de Dimayor y Federación, así que será encomendarse a la suerte y que los equipos no salgan perjudicados.