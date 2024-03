Arzuaga explotó con Millonarios. ‘¿Dónde está la supuesta grandeza?’

Martín Arzuaga explotó contra Millonarios, o mejor, contra aquellos que no le quieren endosar una responsabilidad en el debut de la Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil, el próximo martes 2 de abril en el estadio El Campín, de Bogotá.



El ‘Toto’, recordado exfutbolista, goleador en el fútbol colombiano y que tuvo un paso por el fútbol argentino, mexicano y peruano; ahora es uno de los exjugadores que son panelistas de ESPN Colombia.



Justamente este jueves, 28 de marzo, Arzuaga tuvo fuertes comentarios en el programa ‘ESPN F Show’, pues no puede creer que Millonarios no tenga la obligación de ganar como local en su primer partido de Libertadores.



El ‘Toro’ Arzuaga discutió con sus compañeros de debate, pues para él Millonarios si debe ganarle a Flamengo, pues juega en la altura de Bogotá.



“¿No es el equipo grande de Colombia?”, alzó su voz Arzuaga. Y añadió: “Si algo le cuesta a los equipos brasileños es jugar en la altura”.



Los demás panelistas insistieron en que el embajador no llega con obligación de ganarle a uno de los equipos favoritos a ganar la Copa, con mayor grandeza y poder económico de Sudamérica.



“¿Dónde está la supuesta grandeza de Millonarios si no está en esa obligación?”, continuó, airado, Arzuaga; y recordó que Pereira le ganó a Boca Juniors en la Libertadores 2023, poniendo como ejemplo de que se puede vencer a un equipo que en el papel es favorito.