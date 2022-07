Cristian Castro: ‘No podemos echar culpas, todos somos un equipo’

Atlético Nacional sufre un arranque complicado en la Liga II-2022. El empate en casa contra Cortuluá y las derrotas contra Junior y Millonarios, dejó al equipo antioqueño en el sótano de la tabla. Cristian Castro Devenish habló sobre los errores que cometió el equipo y es optimista pensando en lo que viene.



"El equipo tuvo que ser más corto. Nos faltó presionar, no le quitamos el mérito al rival, eso no es como comienza, sino como termina", remarcó Castro en conferencia de prensa.



Además, el barranquillero quien ingresó promediando la etapa complementaria por Juan David Cabal precisó que "veníamos de unos días de descanso, mientras otros equipos estaban trabajando. La actitud no se negocia, vamos todos juntos y esperemos que esto no vuelva a pasar".

Sobre lo que faltó frente al conjunto embajador, Castro explicó que "no podemos echar culpas, todos somos un equipo, debemos trabajar, analizar lo que nos faltó y ser más fuertes. Tenemos una semana larga que esperamos sea muy buena".



Finalmente, habló sobre la llegada de Pedro Sarmiento al cuerpo técnico para entrenar la defensa y lo que esperan para los partidos que vienen. "El profesor Pedro Sarmiento llegó hace poco, nos habla y nos ayuda a mejorar para alcanzar los objetivos. Nadie quiere hacer las cosas mal. Hay que corregir los errores y más allá del resultado, hay que salir a competir y ganar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8